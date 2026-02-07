SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Rafaela Silva foi ouro neste sábado (7) na disputa da categoria -63kg feminino no Grand Slam de Paris, primeira competição do circuito mundial de judô da temporada 2026 após vencer Enkhrillen Lkhagvatogoo, da Mongólia, com um ippon na final.
Apesar de ter ganho até então 22 medalhas em Grand Slam, esse foi o seu primeiro em Paris, no retorno a cidade na qual ela foi decisiva no inédito bronze por equipes nos Jogos Olímpicos em 2024. Esse também foi o seu primeiro título internacional na categoria -63kg, desde que subiu de peso após Paris 2024.
Na final, Rafaela precisou de apenas 39 segundos para ficar com a vitória. A luta estava no chão quando a brasileira conseguiu projetar a adversária de costas no chão e a arbitragem confirmou o ippon.
Durante a campanha, Rafa venceu Carlotta Avanzato (ITA), Joanne Van Lieshout (HOL) e na semifinal derrotou Kirari Yamaguchi (JPN).
Somando as duas últimas competições do ano passado, ela chega a seu terceiro pódio seguido, com um ouro e dois bronzes.