SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis (5 a 4) e ficou com o título da Supercopa Feminina neste sábado (7). O duelo foi disputado na Arena Barueri.

Jaque Moura abriu o placar para o Corinthians, e Bia Zaneratto empatou ainda na primeira etapa. Os 45 minutos iniciais foram muito travados por conta da forte chuva e de ao menos três paralisações mais longas: uma por lesão de Lelê (oito minutos), outra para hidratação (dois minutos) e mais uma para revisão de um possível pênalti (cerca de três minutos).

O segundo tempo foi mais aberto, com boas chances para os dois lados, mas o empate seguiu. A principal chance foi das Brabas, com Andressa Alves acertando o travessão em chute da entrada da área.

O Palmeiras conquistou o primeiro título da Supercopa. Foi também a primeira final das palestrinas na competição, que é disputada desde 2022 e que tem o Corinthians como maior vencedor (3).

Agora, as equipes voltam a atenção para o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana. O Palmeiras recebe o América-MG na primeira rodada da competição, enquanto o Corinthians visita o Atlético-MG.

Linha do tempo da partida

Primeiro tempo

0x1: Aos 5 minutos, Duda Sampaio acionou Jaque Ribeiro na meia direita. Ela recebeu com liberdade e avançou até a grande área; pressionada por Fê Palermo, a atacante do Corinthians balançou, puxou para o meio e bateu forte, no canto alto. Tapia até tocou na bola, mas não evitou o primeiro gol.

Preocupação: Aos 15 minutos, Lelê saiu do gol para afastar um cruzamento e se chocou com Bia Zaneratto. A goleira do Corinthians levou a pior, batendo a cabeça no joelho da camisa 10 palestrina. Após atendimento que durou oito minutos, ela foi substituída por Nicole.

Na trave! Aos 26, Duda Sampaio cobrou falta na área, e Gabi Zanotti se antecipou a Kate Tapia e desviou para o gol. A bola tocou caprichosamente a trave e saiu.

Perdeu! Aos 34, Brena recebeu na grande área, pela direita e, com liberdade, bateu cruzado. Ela pegou mal na bola, mas a finalização saiu com perigo.

1x1: Aos 39, Andressinha recebeu na meia esquerda e cruzou. Bia Zaneratto subiu livre na pequena área e cabeceou no canto para empatar.

Passou perto! Aos 46, após cobrança de escanteio, Gabi Zanotti desviou para o meio e Letícia Teles completou de cabeça na direção do gol. A bola encobriu Tapia e saiu raspando o travessão.

Tapia! Aos 54, Ana Vitória fez boa jogada individual e acionou Jaque Ribeiro na grande área. Ela bateu forte, no canto, mas a goleira palmeirense saltou e tocou com a ponta dos dedos para evitar o segundo.

Segundo tempo

Perdeu! Aos 5 minutos, Bia Zaneratto dominou na meia esquerda, deixou uma marcadora para trás e cruzou. Brena, na marca do pênalti, se esticou para finalizar, mas mandou por cima do gol.

Perdeu! Aos 6, Duda Sampaio recebeu na entrada da área, dominou, invadiu com liberdade e soltou uma bomba. A bola passou à esquerda do gol de Tapia e balançou as redes pelo lado de fora

No travessão! Aos 17 minutos, Andressa Alves carregou pela meia direita até a entrada da área, cortou para o meio e bateu forte. A bola desviou na defesa e encobriu Tapia, mas tocou no travessão e saiu.

Perdeu! Aos 29 minutos, Robledo recebeu na grande área, pela esquerda. Ela driblou Tapia, mas ficou sem ângulo. Mesmo assim ela finalizou e mandou para fora.

Quase! Aos 38, Tainá Maranhão recebeu na intermediária e fez ótima jogada individual. Ela conduziu até a entrada da área e soltou uma pancada de esquerda. A bola passou por cima, por muito pouco.

Quase! Aos 39, Tainá Maranhão recebeu na meia esquerda, deixou uma marcadora para trás e rolou para a chegada de Brena. Ela bateu de primeira, buscando o cantinho. A bola passou muito perto mais uma vez.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Data e horário: 7 de fevereiro (sábado), às 16h (de Brasília)

Competição: Supercopa Feminina

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Cartões amarelos: Ingryd (PAL); Robledo (COR)

Gols: Jaque Ribeiro (COR), aos 5', e Bia Zaneratto (PAL), aos 39 minutos do 1ºT;

Palmeiras: Kate Tapia; Andressinha (Diane), Pati Maldaner, Poliana e Fê Palermo (Raíssa Bahia); Ingryd (Duda Santos), Brena e Rhay Coutinho (Guzmán); Tainá Maranhão, Gláucia e Bia Zaneratto. Técnica: Rosana Augusto.

Corinthians: Lelê (Nicole); Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória (Letícia Monteiro), Duda Sampaio e Andressa Alves (Johnson); Jaque Ribeiro (Vic Albuquerque), Belén Aquino (Robledo) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.