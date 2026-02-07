SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Fortaleza Basquete Cearense neste sábado (7) por 96 a 76 no Ginásio Wlamir Marques e chegou a sua terceira vitória seguida no campeonato. O ala Munford foi o cestinha do jogo com 20 pontos.
O Fortaleza não contou com a presença da técnica Jelena Todorovic, que cumpriu o segundo jogo de suspensão por ofensa ao árbitro no jogo contra o Flamengo em janeiro. Ela retorna no próximo jogo contra o Mogi.
O resultado ajuda o Corinthians a encostar no Brasília na luta pela quinta colocação, enquanto para o Fortaleza, a sombra da zona de rebaixamento fica mais próxima. O próximo jogo do Corinthians é segunda contra o Unifacisa às 20h, em casa.
O jogo
A equipe corintiana começou melhor a partida e abriu 15 a 7 em cinco minutos de jogo. O Fortaleza deu uma pequena reagida e diminuiu a diferença para três pontos, mas o Corinthians dominou o jogo no último minuto do primeiro quarto, vencendo por 26 a 19.
Nos dois primeiros minutos do segundo período, o time do nordeste começou a ser mais eficiente no ataque e encostou no placar em 28 a 27, levando o Corinthians a parar o jogo. A parada funcionou e o alvinegro abriu 34 a 30 e então foi a vez do Fortaleza parar. De inicio, o tempo funcionou e a vantagem caiu para um ponto, mas no final, a equipe do Parque São Jorge foi pro intervalo vencendo por 42 a 37.
O Corinthians voltou muito bem do intervalo e em 1:30 abriu dez pontos de vantagem, levando o Fortaleza a pedir tempo. Embalado, o alvinegro foi ampliando a diferença cada vez mais, sendo muito eficiente em contra-ataque, assim levando o placar para 62 a 46. De forma tranquila, o time da casa fechou o terceiro quarto vencendo por 70 a 55.
Assim como no período anterior, o alvinegro começou o quarto bem e abriu 20 pontos no placar. Durante o quarto período, o Corinthians manteve um domínio tranquilo da partida, abriu 89 a 66 e passou a administrar