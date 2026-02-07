SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras conquistou seu primeiro título de Supercopa Feminina neste sábado (7), ao superar o Corinthians nos pênaltis, por 5 a 4, na Arena Barueri, em Barueri (SP), após empate por 1 a 1.

Primeiro jogo da temporada da equipe alviverde, a conquista representa o segundo campeonato a nível nacional para o clube, que venceu a Copa do Brasil em novembro e, com isso, garantiu a vaga na Supercopa.

Os gols no tempo regulamentar foram marcados por Jaqueline, pelo Corinthians, e Bia Zaneratto, pelo Palmeiras. Nos pênaltis, a goleira Tapia brilhou ao pegar três cobranças, de Gabi Zanotti, Jhonson e Tamires.

O torneio estreou novo formato neste ano. Antes disputada entre oito clubes, a competição transformou-se em um confronto único entre os atuais vencedores do Campeonato Brasileiro (Corinthians) e da Copa do Brasil (Palmeiras), assim como ocorre no futebol masculino. O mando de jogo da decisão foi decidido por sorteio, vencido pelo Palmeiras.

Em busca do quarto título de Supercopa, o Corinthians vinha de bom desempenho na Copa dos Campeões da Fifa, em que se classificou à decisão após vencer o Gotham FC, dos Estados Unidos, e terminou com o vice ao perder por 3 a 2 para o Arsenal, na prorrogação da final.

Repetindo a escalação do torneio de Londres, as Brabas abriram o placar na Arena Barueri logo aos cinco minutos. Jaqueline recebeu lançamento de Duda Sampaio pela direita e, com espaço, avançou para cortar para dentro da área e finalizar em belo chute de canhota.

Na sequência, sob forte chuva, o jogo ficou alguns minutos paralisado para atendimento à goleira corinthiana Lelê, que foi substituída com suspeita de concussão após choque com o joelho de Bia Zaneratto.

O time alvinegro quase ampliou com Gabi Zanotti de cabeça em cobrança de falta, mas a bola parou na trave.

A partir daí, o Palmeiras passou a criar mais no ataque, com boas infiltrações na área adversária. No final do primeiro tempo, houve muita reclamação por parte das palestrinas, que queriam um pênalti por toque de mão de Zanotti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Três minutos depois, aos 39, o empate veio com lançamento de Andressinha para a cabeça de Zaneratto, que acertou seu retorno ao alviverde no início do ano após duas temporadas no Kansas City Current, dos Estados Unidos.

Segunda maior artilheira da história da equipe palmeirense, a atacante superou Tamires e a goleira Nicole para chegar à marca de 56 gols em 84 partidas.

Antes do intervalo, as Brabas foram ao ataque mais três vezes, uma com Letícia Teles e duas com Jaqueline. A autora do primeiro gol corintiano teve grande chance no final da primeira etapa, mas a goleira Tapia fez ótima defesa.

No início do segundo tempo, duas oportunidades perdidas: pelo Palmeiras, Brena recebeu sozinha e de frente para o gol e acabou mandando por cima. No lance seguinte, a meia corintiana Duda Sampaio avançou com liberdade dentro da área e também mandou para fora.

O time alvinegro teve maior controle do jogo, mas não conseguiu converter. A trave também ajudou a evitar o segundo gol, de Andressa Alves, que chutou da entrada da área, viu a bola desviar em Rhay Coutinho e esbarrar no travessão antes de sair.

Enquanto o Palmeiras pressionava nos minutos finais, o Corinthians buscava contra-ataques. Brena chegou a chutar para fora mais uma vez e, já nos acréscimos, Érika evitou o gol palmeirense ao tirar a bola perto da linha.

Nos pênaltis, Tapia pegou a primeira cobrança, de Gabi Zanotti. Coube a Nicole, substituta de Lelê, defender o chute de Glaucia para empatar. Brena isolou a quinta penalidade e Jhonson, que tinha a bola do título, parou novamente nas mãos de Tapia. Nas alternadas, Tainá Maranhão converteu e Tamires perdeu, consagrando a goleira palmeirense.

"O dia em que eu sair daqui quero deixar meu nome marcado na história do Palmeiras. Isso [a conquista] não é só meu, é um trabalho de todos, de colegas que fazem um trabalho extraordinário, uma análise de como as jogadoras [adversárias] batem. Ajuda a fazer o que eu fiz", disse Tapia após o fim do jogo.

"A gente começa a temporada como começou: campeãs,. Tem que respeitar um pouco mais o Palmeiras."

Presente em todas as cinco decisões da Supercopa, o Corinthians só havia perdido antes em 2025, para o São Paulo, também nas penalidades.

O título garante ao Palmeiras uma premiação de R$ 1 milhão, enquanto o time alvinegro recebe R$ 600 mil.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Data e horário: 7 de fevereiro (sábado), às 16h (de Brasília)

Competição: Supercopa Feminina

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Cartões amarelos: Ingryd (PAL); Robledo (COR)

Gols: Jaque Ribeiro (COR), aos 5', e Bia Zaneratto (PAL), aos 39 minutos do 1ºT;

Palmeiras: Kate Tapia; Andressinha (Diane), Pati Maldaner, Poliana e Fê Palermo (Raíssa Bahia); Ingryd (Duda Santos), Brena e Rhay Coutinho (Guzmán); Tainá Maranhão, Gláucia e Bia Zaneratto. Técnica: Rosana Augusto.

Corinthians: Lelê (Nicole); Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória (Letícia Monteiro), Duda Sampaio e Andressa Alves (Johnson); Jaque Ribeiro (Vic Albuquerque), Belén Aquino (Robledo) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.