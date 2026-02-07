SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrotada pela Portuguesa neste sábado (7), por 2 a 0, a Ponte Preta é o primeiro time a ter o rebaixamento decretado nesta edição do Campeonato Paulista.

O time de Campinas tem apenas um ponto e, a uma rodada do final da primeira fase, só poderá chegar a quatro pontos. O Velo Clube, 15º colocado, também tem quatro, e o Santos, 14º, já tem seis.

Nesta edição do Paulistão, os oito melhores times da fase inicial avançam para o mata-mata, que terá eliminatórias em jogos únicos, com exceção da final, definida em dois confrontos, nos dias 4 e 8 de março. As duas piores equipes da fase de grupos caem para a Série A2.

A última vez em que a Ponte foi rebaixada no estadual aconteceu em 2022. No ano seguinte, foi campeã da Série A2 pela quarta vez, e retornou ao torneio de elite.

Em outubro de 2025, o clube conquistou o primeiro título nacional de sua história, ao vencer a Série C do Campeonato Brasileiro.

A Portuguesa, por sua vez, subiu à segunda posição com a vitória deste sábado e encaminha sua classificação à fase de mata-mata. O time do Canindé tem 12 pontos e venceu a Ponte com gols de Gabriel Pires e Matheus Cadorini.