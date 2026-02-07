SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG empatou neste sábado (7) com o Athletic na Arena MRV pelo placar de 1 a 1, após marcar com quatro minutos do primeiro tempo pelo Campeonato Mineiro. O Galo marcou com Renan Lodi, mas no segundo tempo, Ronaldo Tavares marcou de pênalti.
Para o Atlético, a vitória era muito importante visando pegar o primeiro lugar do grupo A e classificar direto para as semifinais, enquanto para o Athletic, um resultado positivo seria muito importante pensando na luta contra o rebaixamento para o Módulo II do Campeonato Mineiro.
Com o resultado, o Atlético segue atrás do URT e no momento, está se classificando como o melhor segundo colocado da competição, com 11 pontos, o que pode mudar em caso de vitória do Cruzeiro no domingo.
Lateral com passagem pela seleção brasileira, Renan Lodi marcou seu primeiro gol pelo Atlético, enquanto Everson deu a sua segunda assistência pelo clube, sendo a primeira no gol de Keno na vitória contra o Grêmio por 3 a 1 em setembro de 2020, em lance parecido. No intervalo, Renan revelou que essa jogada já havia sido pensada por Sampaoli.
Em rodada toda realizada no sábado às 19h, o próximo jogo do Atlético-MG pela competição será contra o Itabirito e o do Athletic será contra a Tombense. A próxima rodada é a última da fase de grupos.
O jogo
A primeira chance do jogo foi do Atlético, com Scarpa tentando da intermediária aos três minutos e Glauco defendeu. No minuto seguinte, Everson fez ligação direta pra Renan Lodi, que invadiu a área e na saída do goleiro, ele chutou e abriu o placar para o Galo.
Aos 22, Scarpa teve boa chance mas chutou pra fora. O jogo ficou mais morno e o Athletic só teve sua primeira chance no jogo com 38 minutos, quando um chute de longe acabou passando por cima do gol. Quatro minutos depois, Kauan bateu da entrada da área e Everson espalmou.
O Galo voltou pro segundo tempo com a entrada de Dudu e Bernard, mas a primeira chance foi do Athletic, com Ruan batendo rasteiro da entrada da área e a bola passou tirando tinta da trave esquerda de Everson. No lance seguinte, o Atlético respondeu com Dudu que bateu forte e o goleiro espalmou.
Aos 14, o árbitro foi ao VAR e marcou pênalti de Victor Hugo em David Braga e na cobrança, Ronaldo Tavares deslocou o goleiro para empatar o jogo.
Com 19, Ruan recebeu na entrada da área, bateu forte e Everson defendeu em dois tempos. Aos 25, o Atlético teve boa chance em cobrança de falta de Hulk, que acabou indo pra fora.
Em saída atrapalhada de Everson, o goleiro tentou tirar a bola da área e acabou chutando no jogador do Athletic, ela acabou indo pra fora em um grande susto pra torcida presente na Arena MRV.
Aos 31, Hulk e Bernard tabelaram e chegaram na área com perigo até que o zagueiro do Athletic colocou pra escanteio. Dois minutos depois, Bernard bateu de fora da área e a bola foi pra fora.
Com 36, Victor Hugo bateu na entrada da área e o goleiro tocou colocando pra escanteio. Três minutos depois, Cuello tentou bater colocado mas mandou pra fora.
O Atlético avançou para o ataque, com a estreia de Cassierra, atacante que entrou no lugar do lateral Natanael. Aos 47, Hulk bateu mas Glauco fez a defesa.