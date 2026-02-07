SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma partida pouco inspirada, o Grêmio marcou de pênalti para vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0, neste sábado (7), e garantir vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O jogo foi disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O único gol do jogo foi marcado por Carlos Vinícius, de pênalti, na segunda etapa. Foi o oitavo gol do artilheiro gremista em oito partidas no ano.

Com o resultado, o Grêmio está garantido na semifinal, mas ainda não conhece o próximo adversário, que é definido pelas melhores campanhas dos classificados.

O Ypiranga também já garantiu vaga entre os quatro melhores da competição. Amanhã, Inter x São Luiz e Juventude x São José definem os últimos classificados e os confrontos.

O Novo Hamburgo vai disputar a Taça Farroupilha, que vale vaga na Copa do Brasil de 2027. A equipe se junta ao Caxias, derrotado pelo Ypiranga, e aos perdedores dos confrontos de amanhã.

Antes da semifinal, o Grêmio tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe visita o São Paulo na próxima quarta (11), às 21h30 (de Brasília).

Linha do tempo da partida

Primeiro tempo

Omar! Aos 26, Willian cobrou escanteio na primeira trave e a zaga afastou. Na sobra, Amuzu evitou a saída e bateu forte. Omar fez boa defesa.

Fora! Aos 43, Marcos Vinicius escapou pela esquerda, invadiu a área e bateu forte, mas mandou por cima, com perigo.

Segundo tempo

Fora! Aos 6 minutos, Luam Parede girou na grande área e bateu forte, no canto. A bola passou muito perto do gol de Weverton.

Pênalti: Aos 7 minutos, Carlos Vinicius recebeu na grande área e bateu cruzado. A bola explodiu no braço de João Marcus e o árbitro marcou pênalti após rever o lance no VAR.

1x0: Carlos Vinicius foi para a cobrança e deslocou o goleiro para abrir o placar.

Cartão vermelho. Aos 41 minutos, após empurra-empurra perto da área do Novo Hamburgo, Noriega recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X NOVO HAMBURGO

Data e horário: 7 de fevereiro (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Competição: Quartas de final do Campeonato Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Cartões amarelos: Edenílson, Marcos Rocha, Noriega (GRE); Pablo Rodrigues, Allison, Vinícius Kiss, Rone, João Marcus, Romércio, Ávila (NHA)

Cartão vermelho: Noriega (GRE)

Gols: Carlos Vinicius, aos 7 minutos do 2ºT

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha (Jefinho), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista (Marlon); Noriega, Edenilson (Dodi), Willian (Aravena) e Roger (Cristaldo); Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Novo Hamburgo: Omar; Guilherme Mantuan, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia (Vinícius Kiss) e Alisson; Rone (Ávila), Marcos Vinícius e Luam Parede (Batista). Técnico: Rogério Zimmermann.