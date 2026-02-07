SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Flamengo x Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, teve um momento tenso no início do primeiro tempo. Alexandre, volante do Sampaio Corrêa, teve uma convulsão em campo aos 8 minutos de jogo no Maracanã.

Após o zagueiro Lucas Marreta mandar a bola para frente, Alexandre ficou tonto e caiu no gramado. Ao perceberem a gravidade da situação, jogadores de ambas as equipes e o árbitro solicitaram a entrada dos médicos.

A ambulância entrou em campo imediatamente para realizar o atendimento, e Alexandre foi retirado de campo.

Segundo assessoria do Sampaio Corrêa, ele saiu acordado do estádio. Alexandre foi encaminhado ao Hospital Quinta D'or, unidade mais próxima do Maracanã. Alguns jogadores chegaram a chorar em campo.

O jogo foi retomado aos 13 minutos. Gabriel Agu entrou no lugar de Alexandre. Após o atendimento, o Flamengo abriu 2 a 0 de vantagem.

Sobreviveu a acidente

Em janeiro de 2024, Alexandre sofreu um acidente de moto voltando de um duelo contra o Botafogo. Na ocasião, um carro acertou a moto que levava o volante e ele quase ficou tetraplégico.

Ele passou meses de recuperação e voltou a jogar um ano depois, em janeiro de 2025. Alexandre vivia o melhor momento da carreira quando sofreu o acidente e já classificou sua salvação como um milagre.