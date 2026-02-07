CAMPEONATO PAULISTA
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Novorizontino - 16 - 7 - 5 - 1 - 1 - 16 - 7 - 9
2 - Portuguesa - 12 - 7 - 4 - 0 - 3 - 9 - 6 - 3
3 - Palmeiras - 12 - 6 - 4 - 0 - 2 - 6 - 6 - 0
4 - Bragantino - 12 - 6 - 3 - 3 - 0 - 10 - 1 - 9
5 - Corinthians - 11 - 6 - 3 - 2 - 1 - 9 - 5 - 4
6 - Guarani - 11 - 7 - 3 - 2 - 2 - 5 - 6 - (-1)
7 - Botafogo-SP - 11 - 7 - 3 - 2 - 2 - 5 - 8 - (-3)
8 - São Paulo - 10 - 7 - 3 - 1 - 3 - 9 - 11 - (-2)
9 - Mirassol - 8 - 6 - 2 - 2 - 2 - 9 - 5 - 4
10 - São Bernardo - 8 - 7 - 2 - 2 - 3 - 8 - 9 - (-1)
11 - Primavera - 7 - 7 - 2 - 1 - 4 - 11 - 12 - (-1)
12 - Capivariano - 7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 5 - 10 - (-5)
13 - Noroeste - 7 - 6 - 1 - 4 - 1 - 7 - 6 - 1
14 - Santos - 6 - 6 - 1 - 3 - 2 - 4 - 6 - (-2)
15 - Velo Clube - 4 - 6 - 1 - 1 - 4 - 1 - 6 - (-5)
16 - Ponte Preta - 1 - 7 - 0 - 1 - 6 - 2 - 10 - (-4)