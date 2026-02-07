SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi com emoção, mas o São Paulo venceu o Primavera na noite deste sábado (7), pela sétima rodada do Paulistão, no Morumbis. O primeiro gol da partida pode ser visto acima, enquanto os demais estão em edição.

O Tricolor bateu a equipe de Indaiatuba de virada, por 2 a 1. Gabriel Poveda abriu o placar para o Fantasma. Lucas e Calleri viraram para a equipe mandante.

Com o resultado, o São Paulo, que iniciou a rodada na 11ª colocação, dorme na zona de classificação do Campeonato Paulista, entre os oito primeiro colocados. Além disso, a equipe do Morumbis chega à última rodada do Estaual sem chances de rebaixamento.

O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Grêmio, pelo Brasileirão, novamente no Morumbis. O próximo compromisso do pelo Paulistão será no próximo domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas.

No mesmo dia e horário, o Primavera enfrenta o Noroeste, em Indaiatuba. Todos os jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista acontecerão ao mesmo tempo.

Lucas desencanta e comanda vitória do Tricolor

Titular, após iniciar o clássico contra o Santos, no meio de semana, entre os reservas, Lucas foi o principal jogador do São Paulo contra o Primavera. Além do gol de empate, que foi o primeiro dele na temporada, o camisa 7 foi o responsável pelas principais ações ofensivas do Tricolor desde o primeiro tempo.

Arrancando pelo centro e dando opção pelos lados, era do ídolo são-paulino os grandes momentos da equipe mandante nesta noite de sábado. E se no primeiro tempo faltava a bola de definição, no segundo foi o próprio Lucas responsável por finalizar após um lance de raça do estreante Lucas Ramon, ao salvar no carrinho um cruzamento de Calleri, o camisa 7 encheu o pé para estufar as redes do Primavera.

Lances importantes

Pressiona, mas não define. O São Paulo começou a partida dominando as ações ofensivas, mas com dificuldades nos últimos passes. Foram, pelo menos, três chegadas com perigo nos primeiros 10 minutos, mas sem conclusão efetiva. Na principal delas, Dória cobrou falta, a bola desviou na barreira e subiu.

É Primavera! A resposta do Primavera foi mais efetiva. Aos 14 minutos, Matheus Anjos recebeu na entrada da área, bateu no canto direito e obrigou o goleiro Rafael a espalmar.

Preocupou. Aos 30 minutos, uma jogada ofensiva do São Paulo rendeu um grande susto ao zagueiro Afonso, do Primavera. O defensor chocou de cabeça com o atacante Tapia e chegou a ficar desacordado por alguns minutos no gramado do Morumbis. Ele deixou o campo de ambulância, mas já consciente. Posteriormente, o atleta foi levado ao hospital Albert Einstein.

Liso. Em mais uma boa chegada, o Primavera deu trabalho á defesa são-paulina com Paulo Baya. O atacante colocou Ferraresi para dançar, mas finalizou mal e mandou por cima do gol.

Na hora certa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Primavera chegou mais uma vez com perigo. Thales cruzou pela esquerda, Poveda não pegou em cheio e Ferraresi afastou no momento exato da conclusão.

Poveda é gol. Após dar trabalho no primeiro tempo, o centroavante do Primavera não perdoou na primeira oportunidade que teve na etapa final. O jogador recebeu com muita liberdade na entrada da área, finalizou sem força, mas a bola desviou em Ferraresi e matou o goleiro Rafael.

Mais um? Na sequência do gol, o Primavera ficou próximo de ampliar, quando Poveda encontrou João Victor pelo lado esquerdo, mas o jogador finalizou para fora.

Indecisão. Precisando do empate, o São Paulo se lançou ao ataque e quase empatou com Calleri, que havia saído do banco minutos antes. Enzo Díaz cruzou, o centroavante fez menção de mergulhar de cabeça, mas acabou finalizando com a perna direita para fora.

Empate na raça. Na base do abafa, o São Paulo chegou ao empate aos 25 minutos do segundo tempo com Lucas Moura marcando pela primeira vez na temporada. Em uma bola que parecia perdida, o estreante Lucas Ramon, que havia entrado minutos antes, ganhou no carrinho e a bola se ofereceu para o ídolo são-paulino encher o pé na entrada da pequena área. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento. Porém, foi validado após revisão do VAR.

Pênalti, expulsão e virada. Menos de 10 minutos depois, o São Paulo chegou à virada com Calleri, em cobrança de pênalti. O zagueiro Renato Vischi, que entrou no lugar de Afonso no primeiro tempo, acertou o cotovelo no rosto de Luciano dentro da área. Após revisão do VAR, a penalidade foi marcada, e o defensor foi expulso.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 PRIMAVERA

Data e horário: 7 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista (sétima rodada)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público total: 37.267 pessoas

Renda bruta: R$ 1.705.237,00

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Anderson José de Moraes Coelho

Árbitro de vídeo: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Cartões amarelos: Dória e Ferraresi (São Paulo); Luan Martins e Luiz Fernando (Primavera)

Cartão vermelho: Renato Vischi (Primavera)

Gols: Gabriel Poveda, PRI (8'/2ºT); Lucas, SAO (25'/2T); Calleri (34'/2ºT)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Dória (Luciano) e Alan Franco; Cédric (Lucas Ramon), Bobadilla (Danielzinho), Marcos Antônio, Lucas Moura (Pedro Ferreira) e Enzo Diaz; Tapia (Calleri) e Ferreirinha (Lucca). Técnico: Hernán Crespo.

PRIMAVERA: Victor Hugo; Kevin (Lucas Douglas), Afonso (Renato Vischi), Ligger e Thales; Júnior Caíçara e Luan Martins (João Victor); Welliton, Matheus Anjos (Paulinho) e Paulo Baya (Luiz Fernando); Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Marques.