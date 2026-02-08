RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 7 a 1 e conseguiu a combinação de resultados para se classificar às quartas de final do Carioca, escapando do constrangimento de jogar o quadrangular do rebaixamento.

A vitória rubro-negra neste sábado no Maracanã teve gols de Pedro (2), Bruno Henrique (2), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles. Rodrigo Andrade descontou para os visitantes.

O próximo adversário do Flamengo nas quartas de final será o Botafogo, que não foi ultrapassado na liderança do Grupo B.

A goleada e a classificação amenizam a tensão neste início de temporada instável. O Fla vinha de quatro partidas sem vencer.

O jogo que ajudou o Flamengo a subir na classificação do Grupo B e ficar em quarto foi a vitória da Portuguesa sobre o Nova Iguaçu, por 1 a 0.

O resultado no Maracanã, inclusive, confirmou o Vasco no mata-mata do Estadual, já que o Sampaio Corrêa ainda era o único time que poderia passar o cruz-maltino na última rodada.

O quadrangular do rebaixamento terá Sampaio Corrêa, Maricá, Nova Iguaçu e Portuguesa.

O jogo foi marcado por uma cena forte: o volante Alexandre sofreu uma convulsão em campo ainda no primeiro tempo e precisou deixar o jogo de ambulância. Ele foi levado consciente ao hospital.

O Flamengo volta a jogar na terça-feira, contra o Vitória, pelo Brasileirão, em Salvador. A bola rola às 21h30.

Convulsão assusta

Aos oito minutos do primeiro tempo, o volante Alexandre, sozinho, caiu no gramado. De imediato, deu para perceber que ele se tratava de uma convulsão.

As cenas foram fortes, o que gerou mobilização imediata dos jogadores e o atendimento por parte dos médicos.

A ambulância logo apareceu e levou o jogador, já consciente, para o hospital Quinta D'Or, na região do Maracanã.

Alexandre é um sobrevivente. Sofreu acidente grave em 2024. Ele estava de moto e foi atingido por um carro ao voltar para casa depois de um jogo contra o Botafogo. Poderia ter morrido ou ficado tetraplégico, diante da natureza da lesão na coluna. Mas recuperou-se e voltou a jogar.

A cena no Maracanã comoveu jogadores. No lado do Sampaio Corrêa, houve oração e choro. Mas a saída de Alexandre sob aplausos amenizou a aflição.

Flamengo melhor

Àquela altura, o Flamengo já estava controlando o jogo e teve duas boas chances nos primeiros minutos, com Pedro e Paquetá.

Jogando como volante, a contratação mais cara do futebol brasileiro teve sua melhor atuação desde o retorno ao Fla. Ele ainda perderia caprichosamente uma outra chance, claríssima, que parou na trave, quando o time de Filipe Luís vencia por 2 a 0.

Mas o que deu certo mesmo para o Flamengo foi o faro de Pedro. No primeiro gol, recebeu de Samuel Lino, cortou a marcação na área e bateu na saída do goleiro, aos 15 minutos do primeiro tempo.

O Flamengo levou um susto (esportivo) dois minutos depois, com um gol do Sampaio Corrêa que seria o empate. Mas o VAR anulou ao marcar impedimento no início da jogada.

Mais adiante, aos 30 minutos, Pedro apareceu novamente. Detalhe para o ótimo passe que achou Lino livre na área. O ponta só tocou para o meio, e o camisa 9 mergulhou já sem goleiro para marcar.

Foi nesse contexto de controle de jogo que Paquetá quase marcou.

Mas aí o Flamengo deu nova bobeira defensiva. Ayrton Lucas deixou Rodrigo Andrade dominar e bater por cima de Andrew, já aos 51 minutos do primeiro tempo. A vantagem foi encurtada pouco antes do intervalo.

Virou passeio

No segundo tempo, a tensão e o caos deram lugar a um passeio do Flamengo. Os gols vieram em profusão, já depois de algumas substituições feitas por Filipe Luís - uma delas foi a entrada de Wallace Yan, de volta após negociação frustrada com o Red Bull Bragantino.

Aos 24 minutos da etapa final, o Flamengo já tinha chegado ao placar de 5 a 1, com gols de Bruno Henrique, Samuel Lino e Cebolinha. No quinto, assistência do criticado Emerson Royal.

Com o jogo resolvido, Filipe Luís colocou até o garoto Douglas Telles em campo. Foi dele o sexto gol. O sétimo foi de pênalti, já aos 45 minutos do segundo tempo, com Bruno Henrique. E olha que na primeira cobrança houve dois toques, e o camisa 27 precisou repetir.

Agora, é ver se esse Flamengo que ganhou praticamente tudo em 2025 mantém uma sequência de bons resultados na próxima fase e também no Brasileirão.

Ficha técnica

Flamengo 7 x 1 Sampaio Corrêa

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 7/2/2026, às 21h

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Fábio Ramos França

Gols: Pedro, 15'/1ºT (1-0) e 30'/1ºT (2-0); Rodrigo Andrade, 51'/1ºT (2-1); Bruno Henrique, 12'/2ºT (3-1); Samuel Lino, 21'/1ºT (4-1); Everton Cebolinha, 24'/2ºT (5-1); Douglas Telles, 37'/2ºT (6-1); Bruno Henrique, 45'/2ºT (7-1)

Flamengo: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá (Everton Cebolinha) e Carrascal (Bruno Henrique); Plata (Pulgar), Samuel Lino (Douglas Telles) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís

Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas Carvalho (Ryan), Lucas Marreta, Daniel e Guilherme; Martini (Rodrigo Dantas), Alexandre (Gabriel Agu) e Rodrigo Andrade; Luan Gama, Octávio (Paulo Victor) e Matheus Goiano (Iacovelli). Técnico: Antônio Carlos Roy