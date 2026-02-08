SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dias, as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste têm sofrido com grande volume de chuva provocada pelo fenômeno Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul), um corredor de umidade que sai da amazônia até o Sudeste.

Neste domingo (8), porém, o cenário de instabilidades deve aumentar ainda mais com a chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo, deixando o tempo fechado até pelo menos na segunda-feira (9), o que deve atrapalhar os foliões que curtem o Carnaval em blocos de rua.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o domingo será marcado por chuvas desde o período da manhã, na forma de pancadas isoladas e que ganham força entre a tarde e boa parte da noite.

"Essa condição meteorológica eleva o potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e possíveis transbordamentos de pequenos córregos e rios da capital e cidades vizinhas da região metropolitana", alerta o CGE. "As temperaturas variam entre mínima de 20°C na madrugada e 27°C no período da tarde."

O instituto municipal prevê que a segunda-feira também deve ser chuvosa desde a madrugada, mantendo o tempo instável no decorrer do dia. O solo encharcado eleva substancialmente a condição para transbordamentos de córregos e rios, formação de alagamentos intransitáveis e escorregamentos de terra em áreas de risco, destaca o CGE.

As precipitações devem se intensificar entre a tarde e o período da noite, com elevados volumes de precipitação acumulada no fim do dia. As temperaturas variam entre mínima de 18°C e máxima na casa dos 24°C.

Além da região metropolitana da capital, a chuva deve estar presente em todo o estado de São Paulo, principalmente, no norte do estado, centro-leste, Vale do Paraíba e litoral norte, onde o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém o alerta vermelho (de grande perigo) para acumulado de chuva até o fim deste domingo.

Esse mesmo alerta também vale para a faixa sul de Minas Gerais e quase todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente, na região serrana, onde já tem chovido muito.

O instituto prevê chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

"A combinação entre chuva volumosa e solo encharcado mantém elevado o potencial para enxurradas, deslizamentos de terra e alagamentos, principalmente em áreas urbanas e regiões de encosta", destaca a Climatempo, indicando que, no Rio de Janeiro, as regiões que devem ser mais afetadas são a Costa Verde, o Sul Fluminense, a região metropolitana da capital e a região serrana.