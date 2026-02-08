(UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo vive um momento conturbado no Real Madrid: ainda não foi titular com Arbeloa, jogou apenas 35% dos minutos possíveis na temporada e se lesionou quando chegaria sua melhor oportunidade para ser titular, na vaga de Vini Jr.

Vini Jr. está suspenso para o duelo contra o Valencia, neste domingo (8). Rodrygo seria o titular na ponta esquerda, posição na qual busca espaço, mas sofreu uma tendinite na perna direita.

Desfalque por pelo menos duas semanas, a lesão de Rodrygo é mais um capítulo na temporada sem brilho do camisa 11 até o momento.

Rodrygo marcou apenas três gols na temporada, e conviveu com um jejum de 32 jogos sem marcar, até desencantar contra o Manchester City.

O brasileiro foi ao limite físico na Supercopa da Espanha, e acabou ficando de fora de três jogos na sequência. Quando retornou, contra o Benfica, acabou expulso por reclamação.

Rodrygo busca recuperar seu espaço e auge físico, visando a retomada na temporada e de olho na Copa do Mundo, em junho, uma vez que é tido como peça importante e jogador de confiança de Carlo Ancelotti.