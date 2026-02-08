SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sampaio Corrêa atualizou, nesta madrugada, o quadro de saúde do volante Alexandre, que convulsionou durante o jogo deste sábado (7) contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O atleta não apresenta qualquer lesão neurológica e cardiológica.

Alexandre está internado no Hospital Quinta D'or, no Rio de Janeiro. Ele deixou o gramado do Maracanã de ambulância no duelo deste sábado (7).

O Sampaio afirmou que não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. O jogador de 24 anos passou por tomografia computadorizada e eletrocardiograma.

Ele seguirá em observação até, pelo menos, a noite deste domingo (8). Há ainda a espera por resultados de exames de ressonância magnética e de sangue.

VEJA NOTA DO SAMPAIO

O atleta Alexandre foi atendido no hospital Quinta D'or, passando por tomografia computadorizada e eletrocardiograma. Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por, no mínimo, 24h, aguardando ressonância magnética e exame de sangue. O clube acompanha o atleta e atualizará as condições clínicas assim que possível

SUSTO NO MARACANÃ

Alexandre teve uma convulsão em campo aos 8 minutos de jogo no Maracanã. O duelo acabou em 7 a 1 para o Flamengo.

Após o zagueiro Lucas Marreta mandar a bola para frente, Alexandre ficou tonto e caiu no gramado. Ao perceberem a gravidade da situação, jogadores de ambas as equipes e o árbitro solicitaram a entrada dos médicos.

A ambulância entrou em campo imediatamente para realizar o atendimento, e o jogador foi retirado de campo.

Ele saiu acordado do local, de acordo com o Sampaio Corrêa. As equipes médicas enviaram o atleta ao Hospital Quinta D'or, unidade mais próxima do Maracanã.

O jogo foi retomado aos 13 minutos. Gabriel Agu entrou no lugar de Alexandre.

SOBREVIVEU A ACIDENTE

Em janeiro de 2024, Alexandre sofreu um acidente de moto voltando de um duelo contra o Botafogo. Na ocasião, um carro acertou a moto que levava o volante e ele quase ficou tetraplégico.

Ele passou meses de recuperação e voltou a jogar um ano depois, em janeiro de 2025. Alexandre vivia o melhor momento da carreira quando sofreu o acidente e já classificou sua salvação como um milagre.