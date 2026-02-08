SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Alexandre, do Sampaio Corrêa, escreveu em seu Instagram após convulsionar durante o jogo deste sábado (7) contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, na noite deste sábado (7). Ele, que não apresenta lesão neurológica, segue internado em observação no Hospital Quinta D'or, no Rio de Janeiro.

O QUE ELE ESCREVEU?

Mensagem aos torcedores. "Passando para informar que o susto maior já passou e para agradecer pelas mensagens e orações. São muitas mensagens, não devo conseguir responder a todos, mas fica aqui minha gratidão."

Imagem forte. "Deus age de forma que às vezes não entendemos, mas vendo essa foto, consigo entender plenamente o chamado dele comigo. É mais um testemunho, mais um milagre. Jogadores do Flamengo e meus companheiros unidos em um só propósito."

Recuperação e agradecimentos. "Tenho certeza que voltarei. Obrigado a todos pelas mensagens. Infelizmente, não dá para responder a todos. A torcida flamenguista está em peso mandando mensagem. Muito obrigado."

SUSTO NO MARACANÃ

Alexandre teve uma convulsão em campo aos 8 minutos de jogo no Maracanã. O duelo acabou em 7 a 1 para o Flamengo.

Após o zagueiro Lucas Marreta mandar a bola para frente, Alexandre ficou tonto e caiu no gramado. Ao perceberem a gravidade da situação, jogadores de ambas as equipes e o árbitro solicitaram a entrada dos médicos.

A ambulância entrou em campo imediatamente para realizar o atendimento, e o jogador foi retirado de campo.

Ele saiu acordado do local, de acordo com o Sampaio Corrêa. As equipes médicas enviaram o atleta ao Hospital Quinta D'or, unidade mais próxima do Maracanã.

O jogo foi retomado aos 13 minutos. Gabriel Agu entrou no lugar de Alexandre.

SOBREVIVEU A ACIDENTE

Em janeiro de 2024, Alexandre sofreu um acidente de moto voltando de um duelo contra o Botafogo. Na ocasião, um carro acertou a moto que levava o volante e ele quase ficou tetraplégico.

Ele passou meses de recuperação e voltou a jogar um ano depois, em janeiro de 2025. Alexandre vivia o melhor momento da carreira quando sofreu o acidente e já classificou sua salvação como um milagre.