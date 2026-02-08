RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação do Flamengo em quarto lugar no Grupo B do Carioca já bagunçou projeções iniciais sobre o mata-mata da competição.

Como o Botafogo ficou em primeiro no grupo, o alvinegro será adversário do Flamengo logo nas quartas de final. O jogo será no próximo domingo.

Dependendo do que acontecer neste domingo (8) no clássico Vasco x Botafogo ?se houver empate ou vitória alvinegra?, o outro lado da chave também terá clássico, com Fluminense x Vasco.

No lado do Flamengo, a campanha ruim se deu pelo mau desempenho do time sub-20 (fez um ponto em três jogos), além da derrota da equipe principal no clássico com o Fluminense.

O Flamengo somou sete pontos, o mesmo número de gols que marcou em cima do Sampaio Corrêa, na última rodada.

A goleada do time de Filipe Luís seria em vão se a Portuguesa não tivesse vencido o Nova Iguaçu. Os dois times é que foram para o quadrangular do rebaixamento, e não o Flamengo.

A outra vitória do Flamengo na fase classificatória foi sobre o Vasco, depois do perigo de eliminação crescer e haver mudança no planejamento do departamento de futebol, antecipando o retorno do time titular.

PELO MENOS UM 'PEQUENO' NAS SEMIS

Essa dinâmica até inesperada envolvendo o Flamengo embaralhou o desenho da competição, que não terá 100% dos clássicos nas semifinais.

Isso traz impacto também no que fora imaginado para o regulamento.

O Estadual do Rio tem jogo único nas quartas, mas ida e volta nas semifinais ?sobretudo imaginando-se a hipótese de clássicos e duas possibilidades de renda e audiência significativa.

Agora, já se sabe que nesta primeira edição do novo regulamento, um dos pequenos estará nas semifinais? o saldo do Grupo B é o confronto entre Madureira e Boavista, além do Botafogo x Flamengo.

Bota e Fla vão se enfrentar no próximo domingo, em pleno Carnaval, no Nilton Santos. É a data possível, diante do calendário dos times nas demais competições.

Ao mesmo tempo, já obriga os dois lados a terem um duelo de alta tensão, sem margem para erros.

"Estamos diante de um Botafogo já em crescimento com o Davide Ancelotti no ano passado, acabou muito bem. Com Anselmi agora que todo mundo sabe do treinador que ele é e do trabalho que fez nos clubes que passou. Dá para ver que o Botafogo está jogando numa forma muito bonita de se ver", analisou Filipe Luís, técnico do Flamengo.