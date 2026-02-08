(UOL/FOLHAPRESS) - O armador Elinho foi mais uma vez destaque do Corinthians, desta vez com sete assistências na vitória contra o Fortaleza por 96 a 76, que rendeu ao time do Parque São Jorge, a terceira vitória seguida no NBB.

Essa foi a sua primeira partida em um mês após artroscopia no joelho. Após a partida, ele falou sobre falta de ritmo mas que ficou feliz em conseguir ajudar o time em mais uma vitória.

"Falto um pouquinho de ritmo caiu umas bolas bestas, mas foi bom. Foi bom eu ter voltado, consegui ajudar o time do jeito que deu pra gente ganhar esse jogo", disse o atleta.

Elinho ainda revelou que o retorno foi antes do esperado e agradeceu a equipe que trabalhou com ele.

"Foi bem rápida a recuperação. Agradecer ao fisioterapeuta, o Brunão, a galera da clínica que me ajudaram muito nessa recuperação. Foi mais rápido do que a gente tinha programado, então estou me sentindo bem".

Na próxima partida, o jogador que já está na história do NBB como o atleta com mais assistências, chegará ao número de 500 jogos na história da liga, sendo um dos mais longevos. Essa marca deve ser alcançada em casa. segunda às 20h contra o Unifacisa.