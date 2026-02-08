SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos principais jogadores da história recente do São Paulo, Lucas Moura apontou o fim da instabilidade política como o principal impacto da mudança de diretoria no clube.

O Tricolor iniciou o ano em meio a uma série de crises nos bastidores, que culminaram no afastamento e, posteriormente, na renúncia do então presidente Júlio Casares. Atualmente, a gestão do clube está sob o comando de Harry Massis.

'ACABOU AQUELA BAGUNÇA'

Para Lucas, o encerramento do período de indefinição institucional e da sequência de notícias negativas fora de campo foi determinante para que o elenco voltasse a concentrar suas atenções exclusivamente no futebol.

Até a saída de Casares, o São Paulo esteve envolvido em investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apuram supostos desvios financeiros e saques milionários em dinheiro vivo, mantendo o clube frequentemente nas páginas policiais.

"O principal impacto é acabar com aquela turbulência do dia a dia nas mídias, as notícias que saíam. O principal impacto é esse. Acabou aquela bagunça, agora o foco é no futebol. Isso dá mais tranquilidade para a gente trabalhar", disse Lucas, na zona mista, após a vitória sobre o Primavera por 2 a 1, pelo Paulista.

Desde a troca de comando, o São Paulo emplacou uma sequência positiva de resultados. O time foi derrotado pela Portuguesa no dia da renúncia de Casares e, na sequência, perdeu para o Palmeiras. Depois disso, porém, engatou quatro jogos sem derrota, com três vitórias e um empate.

Entre os triunfos estão a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Flamengo, e o clássico contra o Santos, pelo Paulista.

LUCAS DESENCANTA

Neste sábado, o São Paulo venceu o Primavera por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Tricolor dormiu na zona de classificação para as quartas de final e praticamente eliminou o risco de rebaixamento.

O primeiro gol da equipe foi marcado justamente por Lucas, quando o São Paulo perdia por 1 a 0. Calleri, de pênalti, decretou a virada.

O camisa 7 tem retomado gradualmente a boa fase após um ano passado marcado por oscilações, em razão de sucessivos problemas físicos.

"Eu estava buscando isso. Estou muito feliz, tenho trabalhado bastante. A luta começou em março, quando machuquei contra o Palmeiras. Eram dois a três períodos de tratamento para tentar voltar a jogar sem dor, e finalmente consegui. É continuar batalhando, dando o meu melhor a cada dia para ajudar o time, que é o mais importante. O que mais amo é defender o São Paulo e entrar em campo com essa camisa. Ver o Morumbis como estava hoje sentir isso novamente, é especial, não tem preço. Espero que a gente possa viver muitas noites como essa neste ano", disse o jogador.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, pelo Brasileiro. No próximo domingo, o Tricolor enfrenta a já rebaixada Ponte Preta, em Campinas.