SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A contratação encaminhada do meia marroquino Zakaria Labyad pelo Corinthians teve influência direta do técnico Dorival Júnior.

Apesar de dividir opiniões internamente, a negociação foi bancada pelo treinador junto à diretoria alvinegra.

VEM PARA SOMAR

O UOL apurou que Dorival insistiu na contratação após a direção vetar outros nomes que estavam no radar da comissão técnica. Na avaliação do treinador, o baixo custo do jogador justifica o investimento e atende a uma carência identificada no meio-campo.

Caso o negócio seja concretizado, Labyad chegará ao time alvinegro sem custos de transferência e com salário considerado acessível para os cofres do clube. O pacote financeiro envolvendo o atleta será inferior a R$ 3 milhões até o fim do ano ?desconsiderando possíveis bonificações e premiações.

Diante desse cenário, a diretoria optou por avançar na negociação para atender ao pedido de Dorival. Para isso, porém, o presidente Osmar Stábile contrariou pessoas próximas que se posicionaram contra a contratação.

Internamente, há preocupação com o desempenho recente e com o histórico físico do meia. Labyad sofreu uma grave lesão no joelho direito em abril de 2022, que o afastou de praticamente toda aquela temporada.

Outro ponto levantado por integrantes do clube diz respeito ao perfil comportamental do atleta. O marroquino é considerado um jogador de personalidade forte, o que gera receio sobre o impacto no ambiente do elenco.

PARTICIPAÇÃO DE MEMPHIS

O nome de Zakaria Labyad também passou por avaliação positiva do departamento de scout do Corinthians após indicação inicial de Memphis Depay. Os dois atuaram juntos entre 2011 e 2012, no PSV, da Holanda.

Segundo apurou o UOL, na visão do atacante holandês, o meia pode contribuir com o entendimento de jogo da equipe. Memphis entende que parte do elenco atual, especialmente os jogadores mais jovens, ainda carece dessa leitura rápida dentro de campo.

Em contrapartida, a ala contrária à contratação avalia que a chegada de Labyad pode prejudicar a evolução dos atletas da base. Na última quinta-feira, por exemplo, a vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, pelo Campeonato Paulista, foi construída com gols de Dieguinho, Gui Negão e Kayke, todos formados no clube.

Também há receio de que a relação próxima entre Labyad e Memphis possa gerar problemas no extracampo.

Diante disso, foram feitos levantamentos paralelos sobre o jogador na tentativa de demover Osmar Stábile da ideia de avançar no negócio. Ainda assim, a resistência interna não foi suficiente para barrar a negociação.

O UOL apurou que o ex-volante Elias foi uma das pessoas consultadas para fornecer mais informações sobre o meia. Ambos atuaram juntos por um curto período no Sporting, de Portugal, em 2012.