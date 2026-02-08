(UOL/FOLHAPRESS) - O sábado de Paulista 2026 abriu a penúltima rodada e mexeu com a classificação em todas as partes da tabela. Na ponta, o Novorizontino se garantiu e abriu quatro pontos para a Portuguesa, que assumiu a vice-liderança após vencer e rebaixar a Ponte Preta. Já o São Paulo entrou na zona de classificação para as quartas de final.

O Novorizontino teve que esperar para alcançar esta vantagem. O jogo contra o São Bernardo atrasou em pouco mais de uma hora devido às chuvas em Novo Horizonte. O time saiu atrás e teve que virar nos acréscimos para vencer o Bernô e chegar aos 16 pontos, sendo o único time a já estar classificado para as quartas de final.

Já a Lusa, que perdeu as duas primeiras partidas do Paulista, venceu bem a Ponte Preta por 2 a 0, no Canindé, e assumiu a vice-liderança ao chegar nos 12 pontos e passar o Palmeiras (que tem um jogo a menos) no saldo de gols. O resultado rebaixou o time de Campinas, que está na lanterna com apenas um ponto.

No Morumbis, o São Paulo saiu perdendo, mas virou contra o Primavera e com a vitória passou a figurar entre os oito primeiros, chegando aos dez pontos e tirando o Mirassol, que o derrotou na estreia. Para assegurar a classificação, o Tricolor enfrenta a já rebaixada Ponte no próximo domingo. Derrotado, o time de Indaiatuba perdeu a chance de entrar no G8 e joga pela classificação contra o Noroeste, agora, com chances menores.

Outro time que entrou na zona de classificação para as quartas de final foi o Botafogo, que venceu o Guarani por 2 a 0 e está atualmente na sétima colocação com dez pontos. Já o Bugre segue no G8, mas perdeu a oportunidade de assumir a segunda colocação.

A sétima rodada terminará neste domingo (8) com mais quatro partidas:

16h - Noroeste x Santos

18h30 - Capivariano x Mirassol

18h30 - Velo Clube x Bragantino

20h30 - Corinthians x Palmeiras