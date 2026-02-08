SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O formato de acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro mudou e apresenta semelhanças com o que acontece na Espanha e na Inglaterra.

ESTILO EUROPEU

O novo formato de briga pelo acesso prevê que haverá a disputa de playoffs entre os times que ficarem entre a 3ª e a 6ª posição. Os dois primeiros colocados têm acesso garantido após as 38 rodadas.

Serão duas chaves de mata-mata para definir os outros dois classificados. O 3° encara o 6°, e o 4° pega o 5° em jogos de ida e volta. Os vencedores se garantirão na Série A do ano seguinte.

O modelo é muito parecido com o que acontece na Inglaterra e na Espanha, por exemplo. Em ambos os países europeus só três times sobem, sendo que os dois mais bem colocados vão direto, e os que ficam entre 3° e 6° disputam os playoffs. Neste caso, há semifinal e final, uma vez que só um tem direito ao acesso.

E SE O FORMATO JÁ ESTIVESSE VALENDO ANTES?*

2025

Coritiba e Athletico subiriam direto

Chapecoense x Goiás e Remo x Criciúma formariam os playoffs

2024

Santos e Mirassol subiriam direto

Sport x Goiás e Ceará x Novorizontino formariam os playoffs

2023

Vitória e Juventude subiriam direto

Criciúma x Mirassol e Atlético-GO x Novorizontino formariam os playoffs

2022

Cruzeiro e Grêmio subiriam direto

Bahia x Ituano e Vasco x Sampaio Corrêa formariam os playoffs

2021

Botafogo e Goiás subiriam direto

Coritiba x Guarani e Avaí x CSA formariam os playoffs

2020

Chapecoense e América-MG subiriam direto

Juventude x Sampaio Corrêa e Cuiabá x CSA formariam os playoffs

2019

Bragantino e Sport subiriam direto

Coritiba x Paraná e Atlético-GO x América-MG formariam os playoffs

2018

Fortaleza e CSA subiriam direto

Avaí x Atlético-GO e Goiás x Ponte Preta formariam os playoffs

2017

América-MG e Internacional subiriam direto

Ceará x Oeste** e Paraná x Londrina formariam os playoffs

2016

Atlético-GO e Avaí subiriam direto

Vasco x Londrina e Bahia x Náutico formariam os playoffs

2015

Botafogo e Santa Cruz subiriam direto

Vitória x Bragantino e América-MG x Náutico formariam os playoffs

2014

Joinville e Ponte Preta subiriam direto

Vasco x Boa Esporte e Avaí x América-MG formariam os playoffs

2013

Palmeiras e Chapecoense subiriam direto

Sport x Joinville e Figueirense x Icasa formariam os playoffs

2012

Goiás e Criciúma subiriam direto

Athletico x Avaí e Vitória x São Caetano formariam os playoffs

2011

Portuguesa e Náutico subiriam direto

Ponte Preta x Bragantino e Sport x Vitória formariam os playoffs

2010

Coritiba e Figueirense subiriam direto

Bahia x Sport e América-MG x Portuguesa formariam os playoffs

2009

Vasco e Guarani subiriam direto

Ceará x Figueirense e Atlético-GO e Portuguesa formariam os playoffs

2008

Corinthians e Santo André subiriam direto

Avaí x Vila Nova e Grêmio Barueri x Ponte Preta formariam os playoffs

2007

Coritiba e Ipatinga subiriam direto

Portuguesa x Marília e Vitória x Fortaleza formariam os playoffs

2006

Atlético-MG e Sport subiriam direto

Náutico x Coritiba e América-RN x Paulista formariam os playoffs

* O UOL levou em conta todas as edições por pontos corridos e disputadas por 20 times

** O Oeste foi rebatizado e se chama Osasco Sporting neste domingo (8)


