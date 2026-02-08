SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O formato de acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro mudou e apresenta semelhanças com o que acontece na Espanha e na Inglaterra.
ESTILO EUROPEU
O novo formato de briga pelo acesso prevê que haverá a disputa de playoffs entre os times que ficarem entre a 3ª e a 6ª posição. Os dois primeiros colocados têm acesso garantido após as 38 rodadas.
Serão duas chaves de mata-mata para definir os outros dois classificados. O 3° encara o 6°, e o 4° pega o 5° em jogos de ida e volta. Os vencedores se garantirão na Série A do ano seguinte.
O modelo é muito parecido com o que acontece na Inglaterra e na Espanha, por exemplo. Em ambos os países europeus só três times sobem, sendo que os dois mais bem colocados vão direto, e os que ficam entre 3° e 6° disputam os playoffs. Neste caso, há semifinal e final, uma vez que só um tem direito ao acesso.
E SE O FORMATO JÁ ESTIVESSE VALENDO ANTES?*
2025
Coritiba e Athletico subiriam direto
Chapecoense x Goiás e Remo x Criciúma formariam os playoffs
2024
Santos e Mirassol subiriam direto
Sport x Goiás e Ceará x Novorizontino formariam os playoffs
2023
Vitória e Juventude subiriam direto
Criciúma x Mirassol e Atlético-GO x Novorizontino formariam os playoffs
2022
Cruzeiro e Grêmio subiriam direto
Bahia x Ituano e Vasco x Sampaio Corrêa formariam os playoffs
2021
Botafogo e Goiás subiriam direto
Coritiba x Guarani e Avaí x CSA formariam os playoffs
2020
Chapecoense e América-MG subiriam direto
Juventude x Sampaio Corrêa e Cuiabá x CSA formariam os playoffs
2019
Bragantino e Sport subiriam direto
Coritiba x Paraná e Atlético-GO x América-MG formariam os playoffs
2018
Fortaleza e CSA subiriam direto
Avaí x Atlético-GO e Goiás x Ponte Preta formariam os playoffs
2017
América-MG e Internacional subiriam direto
Ceará x Oeste** e Paraná x Londrina formariam os playoffs
2016
Atlético-GO e Avaí subiriam direto
Vasco x Londrina e Bahia x Náutico formariam os playoffs
2015
Botafogo e Santa Cruz subiriam direto
Vitória x Bragantino e América-MG x Náutico formariam os playoffs
2014
Joinville e Ponte Preta subiriam direto
Vasco x Boa Esporte e Avaí x América-MG formariam os playoffs
2013
Palmeiras e Chapecoense subiriam direto
Sport x Joinville e Figueirense x Icasa formariam os playoffs
2012
Goiás e Criciúma subiriam direto
Athletico x Avaí e Vitória x São Caetano formariam os playoffs
2011
Portuguesa e Náutico subiriam direto
Ponte Preta x Bragantino e Sport x Vitória formariam os playoffs
2010
Coritiba e Figueirense subiriam direto
Bahia x Sport e América-MG x Portuguesa formariam os playoffs
2009
Vasco e Guarani subiriam direto
Ceará x Figueirense e Atlético-GO e Portuguesa formariam os playoffs
2008
Corinthians e Santo André subiriam direto
Avaí x Vila Nova e Grêmio Barueri x Ponte Preta formariam os playoffs
2007
Coritiba e Ipatinga subiriam direto
Portuguesa x Marília e Vitória x Fortaleza formariam os playoffs
2006
Atlético-MG e Sport subiriam direto
Náutico x Coritiba e América-RN x Paulista formariam os playoffs
* O UOL levou em conta todas as edições por pontos corridos e disputadas por 20 times
** O Oeste foi rebatizado e se chama Osasco Sporting neste domingo (8)