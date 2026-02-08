SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump não estará presente no Levi's Stadium neste domingo (8) para assistir ao Super Bowl. Seattle Seahawks e New England Patriots se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), valendo o título da NFL.

SEM OLHAR PRESIDENCIAL

O presidente dos Estados Unidos chegou a afirmar que o Super Bowl será "muito longe". O republicano esteve presente na decisão do ano passado, disputada em Nova Orleans, e se tornou o primeiro presidente em exercício a comparecer à final da NFL na história.

É muito longe. Eu iria. Já tive ótimas experiências no Super Bowl. Eles gostam de mim.Donald Trump, ao New York Post

Os shows do Super Bowl não agradam em nada ao presidente. Trump fez críticas às presenças do porto-riquenho Bad Bunny e da banda americana Green Day. Ambos já se posicionaram contra o atual governante estadunidense.

Eu sou contra eles. Acho que é uma escolha terrível. Tudo o que fazem é semear ódio. Terrível.Donald Trump

Bad Bunny será o primeiro artista latino-americano a se apresentar no Super Bowl. O porto-riquenho protestou diversas vezes contra as políticas anti-imigração feitas por Donald Trump. Na música "Nuevayol", uma voz imitando o presidente é ouvida pedindo desculpas aos imigrantes e dizendo que os Estados Unidos não são nada sem eles. O artista até excluiu os EUA da sua turnê por temer que seus shows fossem afetados pela repressão aos estrangeiros.

Vocalista do Green Day, Billie Joe Armstrong chegou a comparar Trump a Hitler. Em uma entrevista à revista Kerrang, em 2016, o cantor disparou: "Ele apenas diz: 'Vocês não têm opções e eu sou a única, e eu vou cuidar disso por conta própria'. Quer dizer, isso é Hitler, cara!". As críticas mais recentes se dão pela atuação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) na repressão contra imigrantes.

REEDIÇÃO DE SUPER BOWL EMOCIONANTE

Seahawks e Patriots voltam a decidir um Super Bowl 11 anos após uma das finais mais emocionantes da história da NFL. Em 2015, a equipe de New England venceu o rival por 28 a 24 e conquistou o título.

O jogo foi decidido com uma interceptação de passe na linha de uma jarda e faltando só 22 segundos para o fim. Os Seahawks estavam muito perto do touchdown da vitória quando o quarterback Russell Wilson lançou a bola na direção de Ricardo Lockette, mas viu o lançamento parar nas mãos do defensor Malcolm Butler, dos Patriots.

Os Seahawks buscam revanche. Desde aquela noite de 1° de fevereiro de 2015, o time de Seattle nunca mais voltou a jogar uma edição de Super Bowl e aposta todas as suas fichas no jogo deste domingo (8).

Os Patriots tentam o primeiro título sem Tom Brady e se consolidar como maiores vencedores do Super Bowl. Todos os seis troféus conquistados pelo time de New England vieram com o quarterback em campo. A aposta da vez é Drake Maye, de apenas 23 anos, que tenta se tornar o mais novo da sua posição a ser campeão como titular.