SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Supercopa do Brasil Feminina, o Palmeiras embolsou R$ 1 milhão de premiação da CBF ao vencer o Corinthians. O rival, aliás, faturou 1050% a mais desta quantia quando superou, pelo mesmo torneio na categoria masculina, o Flamengo.

VEJA DETALHES

A CBF pagou ao Palmeiras R$ 1 milhão pela vitória na tarde deste sábado (7) ?o alviverde superou o adversário nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal em Barueri.

A premiação foi a maior da história do torneio feminino. No ano passado, por exemplo, o campeão havia embolsado R$ 700 mil.

O valor, no entanto, é 91% menor em relação ao que foi visto na Supercopa Rei, da categoria masculina. A última edição do torneio foi disputada na semana passada.

Na ocasião, o Corinthians venceu o Flamengo e sagrou-se bicampeão da competição. O duelo foi disputado no Mané Garrincha, em Brasília, no domingo.

O alvinegro embolsou da CBF uma quantia de R$ 11,5 milhões ?R$ 6,35 milhões pela participação e outros US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) pela vitória. A premiação também recebeu aumento em relação ao pago na temporada passada.

O valor é 1050% maior em relação ao que foi estabelecido na final deste sábado. O torneio masculino já recebeu sete edições, enquanto o feminino foi disputado pela quinta vez.

A questão sobre investimentos no futebol para mulheres foi abordado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ela pediu ajuda de diferentes setores esportivos para que a categoria se fortaleça.

"Eu acho que é questão de cultura essa valorização do futebol feminino. E isso parte do investimento, que nós estamos fazendo. [É também preciso] divulgação das emissoras, eu preciso muito da parceria da Globo com investimento e maior visibilidade. Preciso de melhores horários para o futebol feminino... Não colocar a gente às 20h30, 21h30. [...] A gente não recebe das transmissões. A gente recebe em caso de título, mas é da CBF", disse Leila ao SporTV.