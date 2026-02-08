(UOL/FOLHAPRESS) - A campeã olímpica norte-americana Lindsey Vonn, esquiadora alpina de 41 anos, sofreu uma queda grave na sua despedida da modalidade na carreira, durante prova de esqui downhill nas Olimpíadas de Inverno. A atleta precisou ser resgatada de helicóptero.

O QUE ACONTECEU

A prova seria a última competição de Lindsey, campeã olímpica na modalidade em Vancouver-2010. Ela também acumula duas medalhas de bronze na carreira.

Lindsey se desequilibrou durante o início da descida no downhill e acabou sofrendo uma queda grave. A atleta ficou parada na neve, demonstrando muita dor, e precisou ser resgatada por um helicóptero.

A prova ficou paralisada por cerca de 20 minutos. Depois do atendimento, as atividades foram reiniciadas.

Ela havia rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no último dia 30 de janeiro. Mesmo assim, decidiu competir em Milão-Cortina