(UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate viveu uma noite trágica no Más Monumental neste sábado (7) (7): foi goleado por 4 a 1 pelo Tigre, com atuações infelizes de velhos conhecidos do futebol brasileiro, ouviu vaias e xingamentos da torcida e o técnico Marcelo Gallardo falou em "golpe impensável".

O QUE ACONTECEU

O jogo foi válido pela 4ª rodada do Apertura do Campeonato Argentino. O resultado expressivo e as palavras do treinador do River Plate repercutiram na Argentina como um jogo atípico e um golpe duro na equipe.

A torcida não perdoou e entoou vaias e cantos ofensivos aos jogadores.

"Jogadores, seus filhos da p?, vamos ver se vocês criam coragem, vocês não estão jogando contra ninguém".Torcida do River Plate em cobrança ao time.

O River Plate tem no elenco velhos conhecidos do futebol brasileiro, que não tiveram uma noite feliz em campo.

Fausto Vera, ex-Corinthians e Atlético-MG, foi expulso. Matias Viña, ex-Palmeiras e Flamengo, falhou na marcação em um dos gols do Tigre. O uruguaio recebeu nota 1 do jornal 'Olé', a pior entre os jogadores do River. Aníbal Moreno, ex-Palmeiras, errou na saída de bola e 'entregou' um gol.

Marcelo Gallardo lamentou a derrota e disse que a equipe cometeu muitos erros:

Foi impensável. Comparado com o nosso progresso, tudo deu errado. Cometemos muitos erros. O Tigre soube aproveitar perfeitamente. Eles jogaram muito bem e faltou consistência na evolução que tínhamos mostrado nos três primeiros jogos. Foi uma noite terrível, não só pela derrota, mas também pela forma como perdemos.Marcelo Gallardo, técnico do River Plate.

Até a derrota, o River fazia um bom início na temporada: duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos. É atualmente o 4º colocado do Grupo B do Apertura. O Tigre assumiu a liderança do grupo com a goleada.