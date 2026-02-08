(UOL/FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (8) o ex-nadador paralímpico Adriano Gomes de Lima, aos 52 anos. O potiguar, que conquistou nove medalhas paralímpicas ao longo da carreira, tratava um sarcoma desde 2024.

O CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do ex-nadador paralímpico.

Adriano está entre os principais medalhistas paralímpicos da história do Brasil, com um ouro, cinco pratas e três bronzes conquistadas em seis edições dos Jogos (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016).

O ex-atleta foi um dos atletas homenageados pelo CPB em 2025, durante as comemorações dos 30 anos da entidade, em razão de sua contribuição para o desenvolvimento do paradesporto no Brasil.

Adriano chegou à natação em busca de reabilitação após cair de um telhado durante uma obra. Ele tinha 17 anos.

Em junho do ano passado, Adriano esteve na cerimônia de abertura do Meeting Paralímpico, em Natal, e celebrou o desenvolvimento do paradesporto:

"Eu comecei a nadar em 1993, dois anos antes da fundação do CPB, então faço parte desta história. Digo que não é por acaso que o Brasil estar sempre entre os 10 melhores nos Jogos Paralímpicos, pois há um investimento muito importante sendo feito no desenvolvimento do esporte paralímpico. É um privilégio ter o CPB promovendo competições de alto nível com grande estrutura em todo o Brasil. Sabemos que destes eventos surgirão grandes atletas que representarão o país em 2028 e nas próximas edições dos Jogos Paralímpicos".