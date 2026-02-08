(UOL/FOLHAPRESS) - Depois de meses marcados por turbulência fora de campo, o São Paulo começa a viver um novo momento. Dentro das quatro linhas, os resultados já refletem a mudança de cenário: o Tricolor chegou a quatro jogos de invencibilidade, com vitórias sobre Flamengo, Santos e Primavera, além de um empate diante do Santos pelo Campeonato Brasileiro.

A sequência positiva tem servido como combustível para um elenco que, recentemente, precisou conviver com um ambiente de forte instabilidade institucional. Nos bastidores, o clima agora é de maior tranquilidade após o fim do caos político que se arrastava desde o final do ano passado e culminou com a saída do então presidente Julio Casares.

FUTEBOL VOLTA A SER FOCO

No fim de 2025, o sentimento interno era de abandono. A percepção ganhou voz pública quando o volante Luiz Gustavo desabafou após a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Fluminense, no Maracanã. À época, a crise política parecia sufocar o rendimento esportivo. Além disso, jogadores e comissão técnica viram o nome do São Paulo ocupar espaço frequente no noticiário policial, em meio a investigações e mudanças constantes na rotina do CT. neste domingo (8), a avaliação interna é clara: o caos passou.

Após a vitória contra o Primavera, o atacante Lucas Moura resumiu o impacto da nova fase.

"Eu acho que o principal impacto é de acabar com aquela turbulência. No dia a dia, na mídia, nas notícias que saem. Acho que o principal impacto é esse. Agora acabou aquela bagunça, agora o foco é no futebol e isso dá mais tranquilidade pra gente poder trabalhar", disse o camisa 7.

"QUANDO O RESULTADO É POSITIVO, TEMOS RAZÃO"

O técnico Hernán Crespo também abordou o tema, destacando como os resultados influenciam a leitura sobre o trabalho.

"As vitórias ajudam. Quando o resultado é positivo, tudo que falamos temos razão. Quando é derrota, vira desculpa. Lembra que falei: temos um elenco curto. Posso falar outra vez isso aqui? Vou ter mais credibilidade? Talvez em alguma coisa no passado eu tivesse razão, mas neste domingo (8) tenho porque ganhamos. E não é assim", disse o treinador.

Além dele, o atacante Calleri, artilheiro do São Paulo na temporada, com quatro gols marcados, reforçou a importância do momento esportivo para blindar o elenco das questões externas.

"A gente sempre tenta estar centrado no que tem que fazer, que é vestir a camisa e ganhar. Claro que as questões extracampo a gente escuta, vê as redes sociais e sabemos de tudo que aconteceu com o São Paulo no último mês. Mas ganhando três dos últimos quatro jogos, empatando na Vila, acho que o grupo está cada vez mais fechado", disse o camisa 9.

NOVOS COMANDOS NO CT

Fontes ouvidas pela reportagem do UOL afirmam que a mudança de ambiente também passa por uma nova dinâmica administrativa no dia a dia do clube. Harry Massis Júnior, novo presidente, tem priorizado o expediente no CT da Barra Funda, com a intenção de priorizar o futebol nos temas da gestão.

Nesse processo, Massis concedeu maior autonomia ao executivo Rui Costa, responsável por comandar a parte diretiva junto ao grupo de jogadores e à comissão técnica. Outro nome em evidência é o do gerente esportivo Rafinha, que mantém diálogo frequente e individual com atletas e é visto internamente como um dos símbolos da virada de chave vivida pelo São Paulo nos últimos dias.

Com estabilidade política restabelecida e desempenho em ascensão, o São Paulo tenta transformar a página mais conturbada de sua história recente em um ponto de virada, com o futebol novamente no centro do projeto.