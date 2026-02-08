SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A forte chuva que caiu no Rio de Janeiro neste domingo causou o atraso do clássico entre Vasco e Botafogo em 30 minutos. O jogo inicialmente começaria às 18h, mas foi adiado para as 18h30.

A partida em São Januário vale pela última rodada da fase de classificação do Estadual.

Como o volume de água foi relativamente grande, a turma do rodo precisou entrar em ação para tentar reduzir as poças espalhadas no gramado.

O aquecimento sofreu impacto e foi atrasado também. Os goleiros foram a campo cerca de 17h40, seguidos posteriormente pelos jogadores de linha.

O duelo vai definir o cruzamento do Vasco na próxima fase. Se perder ou empatar, o time de Fernando Diniz encara o Fluminense nas quartas de final.

Do outro lado, o Botafogo já sabe que terminou em primeiro no Grupo B e por isso vai encarar o Flamengo.