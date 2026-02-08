SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não teve vida fácil em Bauru, sofreu muito com bolas aéreas, mas contou com mais uma atuação inspirada de Gabriel Brazão e com o primeiro gol de Rony para vencer o Noroeste por 2 a 1 e seguir vivo no Paulistão. O duelo deste domingo (8) foi válido pela sétima rodada do estadual.

Escobar e Rony marcaram para o Santos no primeiro tempo, e Carrerete balançou as redes para o Noroeste. Gabigol também foi às redes pelo Peixe, mas o lance foi anulado por impedimento; os donos da casa incomodaram muito nas bolas paradas - assim criaram o lance do gol e mais duas chances muito claras.

Mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, o Santos não conseguiu marcar o terceiro e ainda deixou espaços. As melhores chances da etapa final foram do Noroeste, em lances de bola aérea, mas Brazão garantiu a vitória alvinegra.

Com o resultado, o Santos não tem mais chances de ser rebaixado no Paulistão. Na nona colocação, o time da Vila soma nove pontos e não pode mais ser ultrapassado por Noroeste (14º) e Primavera (12º), ambos com sete pontos, e que se enfrentam na rodada derradeira. Apenas dois times caem na competição, e a Ponte Preta, com um ponto, já não tem chances de se salvar.

Olhando para a parte de cima da tabela, o Santos segue com chances de classificação na última rodada. Para isto, precisa vencer o Velo Clube, na Vila Belmiro, e contar com um tropeço de Guarani (contra o Palmeiras), Botafogo (contra o Capivariano) ou São Paulo (contra a Ponte Preta. Já o Noroeste não tem mais chances de se classificar.

Agora, o Santos volta as atenções para o Brasileirão. A equipe visita o Athletico Paranaense na próxima quinta (12), às 19h (de Brasília).

O Noroeste, por sua vez, descansa durante a semana antes do último jogo da 1ª fase do Paulistão. A equipe de Bauru só volta a campo no próximo domingo (15), quando encara o Primavera fora de casa.

Linha do tempo da partida

Primeiro tempo

0x1: Logo aos 4 minutos, Miguelito recebeu na entrada da área e acionou Escobar, na ultrapassagem. O lateral dominou na grande área e bateu cruzado. A bola desviou em Carrerete e enganou o goleiro, entrando de mansinho.

Não valeu: Aos 11 minutos, Rony foi lançado nas costas da defesa do Bauru e, já na grande área, de frente para o goleiro, tocou de cabeça para a chegada de Gabigol, que só rolou para o gol vazio. O lance foi anulado em campo - decisão confirmada pelo VAR após dois minutos de revisão.

1x1: Aos 15', Diego Mathias cobrou escanteio fechado e, na pequena área, Carrerete, livre de marcação, cabeceou forte e estufou as redes de Brazão.

Passou perto! Aos 27, Igor Vinícius cobrou falta na ponta esquerda direto para o gol. A finalização saiu com bastante curva e saiu por muito pouco.

1x2: Aos 29, Igor Vinícius recebeu na ponta direita, invadiu a área, carregou até a linha de fundo e cruzou para o meio. Na pequena área, com o goleiro vencido, Rony escorou de peito para o gol.

Perdeu! Aos 37 minutos, após cobrança de falta, Yuri Ferraz subiu livre na marca do pênalti e desviou de cabeça para o gol. A bola passou muito perto da trave e saiu.

Noroeste com um a menos: Aos 49 minutos, Thiago Lopes acertou um carrinho forte em Zé Ivaldo. O árbitro mostrou o cartão vermelho direto - foi o primeiro cartão do jogo.

Perdeu! Aos 53, Diego Mathias cobrou falta na pequena área e Carrerete se esticou e acertou um peixinho na segunda trave. A bola saiu com muito perigo, à esquerda da meta de Brazão.

Segundo tempo

Brazão salvou! Aos 6 minutos, Yuri Ferraz dominou na direita e cruzou na segunda trave. Sem marcação, Diego Mathias cabeceou forte, no contrapé de Brazão, que saltou para se recuperar no lance e fazer uma grande defesa!

Brazão de novo! Aos 39 minutos, após cruzamento da esquerda, Carlão se antecipou na primeira trave e desviou para o gol. O goleiro do Santos saltou para espalmar e evitar o empate.

Tensão no fim: Nos acréscimos, Marlyson, primeiro, e Carlão, depois, caíram na área do Santos e pediram pênalti. Os dois lances foram revisados no VAR e a decisão de campo - de não dar falta - foi mantida.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X SANTOS

Data e horário: 8 de fevereiro (domingo), às 16h (de Brasília)

Competição: 7ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Alfredo de Castilho

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Marlyson (NOR); Miguelito, Igor Vinícius, Zé Ivaldo (SAN)

Cartão vermelho: Thiago Lopes (NOR)

Gols: Escobar (SAN), aos 4'; Carrerete (NOR), aos 15'; e Rony (SAN), aos 29 minutos do 1ºT

Noroeste: Luiz Daniel; Yuri Ferraz, Carrerete, Ronaldo Alves (tocantins), Carlinhos e Sánchez; Tauã (Rafael Silva), Cristiano (Igor Cristiano) e Thiago Lopes; Diego Mathias (Marlyson) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Vinicius Lira); João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal (Rollheiser) e Miguelito (Nadson); Rony (Thaciano) e Gabigol (Lautaro Martínez). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.