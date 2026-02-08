SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Endrick segue encantando na França e neste domingo (8), foi indicado ao prêmio de melhor jogador dos meses de dezembro e janeiro pela UNFP (União Nacional de Futebolistas Profissionais).

A UNFP é o sindicato de jogadores profissionais da França e elegem os melhores jogadores a cada mês.

Com quatro gols e uma assistência em janeiro, o atacante encantou a todos em terras francesas e já virou xodó do Lyon. Seu desempenho está chamando a atenção pelo mundo todo, inclusive em Madri. Contra o Metz, em 25/01, ele fez três gols, sendo o homem do jogo.

O seu time está em boa fase e com isso, o seu companheiro de equipe, Pavel Sulç, também está concorrendo. Junto com eles, Mason Greenwood, do Olympique de Marseille, também foi indicado para o prêmio.

O prêmio é decidido por votação popular no site da UNFP.

Expulso no jogo contra o Nantes, o brasileiro deve voltar apenas no dia 22 contra o Strasbourg pela Ligue 1.