SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional se classificou neste domingo (8) para a semifinal do Campeonato Gaúcho após vencer o São Luiz por 3 a 1, com gols de Aguirre, Bernabei e Vitinho. Felipe Rangel marcou para os visitantes.
Com a melhor campanha da primeira fase, o Inter tem o direito de decidir em casa no mata-mata. Para saber o adversário da próxima fase, a equipe terá que esperar o vencedor Juventude x São José que definirá a classificação.
O colorado enfrenta o time com a quarta melhor campanha entre os classificados. Grêmio e Ypiranga já estão nas semis.
O jogo
O Inter começou melhor e logo no seu primeiro chute ao gol, abriu o placar. Aos três minutos, Aguirre chutou rasteiro da entrada da área e o goleiro do São Luiz não conseguiu fazer a defesa, levando um frango.
Porém, o colorado não conseguiu comemorar, porque logo no minuto seguinte, Felipe Rangel recebeu lançamento do meio de campo, invadiu a área e chutou na saída do goleiro para empatar em 1 a 1.
Aos 11, Allex roubou bola no campo de ataque e cruzou para Alerrandro, que passou da bola e tentou tocar com o calcanhar, fazendo ela sair por cima do gol. Dez minutos depois, Bruno Tabata recebeu na entrada da área e bateu cruzado pra fora. Com 23, Allex teve mais uma oportunidade e tentou bater colocado, mas acabou chutando pra fora.
Aos 30, Alerrandro desviou cruzamento pra área mas a bola acabou indo pra fora. O Inter só voltou a ter uma chance com 44, quando Thiago Maia bateu de meia distância e o goleiro colocou pra escanteio. Na cobrança, Thiago acabou cabeceando pra fora.
Na volta do intervalo, logo com 17 segundos, Aguirre foi afastar cruzamento e quase fez contra mas conseguiu colocar a bola pra escanteio. Aos cinco minutos, Marcão desviou cobrança de falta e por pouco, o São Luiz não conseguiu a virada.
Com nove minutos, Vitor Jesus partiu em arrancada, invadiu a área mas foi bloqueado por Félix Torres e conseguiu um escanteio. Na cobrança, após desvio de cabeça, Araújo tentou de meia-bicicleta e o goleiro Anthoni defende.
Aos 13, Bruno Tabata bateu fraco no canto e Gabriel colocou para escanteio. Dois minutos depois, Bernabei chutou forte da intermediária e mandou no ângulo para colocar o Inter de novo na frente.
Com 28, Juninho tentou pelo Inter após desvio de cabeça mas a bola passou por cima do gol. Aos 42, o Inter chegou a marcar mas teve gol anulado por impedimento. Já nos acréscimos, Vitinho aproveitou rebote de Gabriel após chute de Allex e fez o terceiro para fechar o placar.