SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia de Tiago Volpi com a camisa do Red Bull Bragantino foi quase perfeita: ele pegou dois pênaltis e deu até uma caneta em um adversário no empate em 1 a 1 com o Velo Clube neste domingo (8). As equipes se enfrentaram em Rio Claro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Luiz Otávio abriu o placar para o Velo Clube, e Fernando empatou para o Red Bull Bragantino. Os dois gols foram marcados nos minutos finais da partida.

No primeiro tempo, o goleiro do Velo Clube foi o destaque. O Bragantino dominou a partida e só não marcou porque Marcelo Carné fez grandes intervenções.

Tiago Volpi roubou a cena na segunda etapa - e acabou eleito o craque do jogo pela organização. O estreante começou a ser protagonista aos 5 minutos: em um lance despretensioso, na própria área, ele aplicou uma caneta no adversário e só foi parado com falta.

O goleiro, então, passou a se destacar embaixo das traves. Primeiro, aos 14 minutos ele defendeu um pênalti de Sillas.

O Bragantino ficou com um homem a mais a partir dos 19 minutos. Ynaiã foi expulso após entrada dura em Rodriguinho.

Os donos da casa seguiram em cima e descolaram um segundo pênalti. Luiz Otávio foi para a cobrança e também parou em defesa de Tiago Volpi. No entanto, o meia ficou com o rebote e completou para as redes, já aos 43 minutos.

O Bragantino acordou na reta final e conseguiu o empate. Mosquera acertou a trave aos 46 minutos, e Fernando foi às redes aos 50.

Com o resultado, o Velo Clube segue na zona de rebaixamento.

Um ponto importante. Primeiro defendi bem o pênalti, coloquei para escanteio. No segundo, acabei passando um pouco da bola, coloquei o braço, não consegui direcionar o rebote e o atacante fez na sequência. Mas é sempre bom defender o pênalti. É sempre marcante.

Tiago Volpi, à TNT Sports

A equipe de Rio Claro soma 5 pontos e é a 15ª colocada. Na última rodada, o time precisa vencer o Santos para fugir do rebaixamento.

O Bragantino, por sua vez, chega a 13 pontos e mantém a invencibilidade na competição. A equipe de Bragança é a terceira colocada e joga por um empate na última rodada, diante do Novorizontino.