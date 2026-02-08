SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória do Vasco contra o Botafogo neste domingo (8), as quartas de final do Campeonato Carioca estão definidas. Com o novo regulamento, o principal confronto será entre Botafogo e Flamengo, em jogo único. Além disso, a semifinal contará com Madureira ou Boavista.

Duelos definidos

As quartas de final acontecerão entre os times de cada grupo, com o 1º enfrentando o 4º, e o 2º pegando o 3º. No grupo A, o Fluminense enfrentará o Bangu, enquanto o Vasco pega o Volta Redonda. Já no grupo B, os duelos serão Botafogo x Flamengo e Madureira x Boavista.

Grupo A

1º - Fluminense

2º - Vasco

3º - Volta Redonda

4º - Bangu

Grupo B

1º - Botafogo

2º - Madureira

3º - Boavista

4º - Flamengo

Os duelos das quartas serão em jogo único. A equipe melhor colocada decide em casa. Em caso de igualdade no placar, a definição será nos pênaltis.

As semifinais também acontecerão entre times do mesmo grupo. Sendo assim, o vencedor de Fluminense x Bangu encara o vencedor de Vasco x Volta Redonda, enquanto o ganhador de Botafogo x Flamengo pega quem passar de Madueira x Boavista. As semifinais serão em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa também será nas penalidades.

O Flamengo atrapalhou os planos da Federação Carioca. A FERJ planejava que os quatro grandes ocupassem as primeiras colocações de seus grupos. Com isso, se enfrentariam apenas na semifinal. A campanha ruim do Rubro-Negro na primeira fase e o 4º lugar no grupo B já o coloca em clássico contra o Botafogo nas quartas, em jogo único, enquanto o outro confronto menos atrativo para o público será entre Madureira e Boavista.

Isso faz com que pelo menos um clube de menor expressão esteja na semi. Além do ganhador de Madureira x Boavista, Volta Redonda e Bangu também podem aparecer na semi caso eliminem Vasco e Fluminense, respectivamente.

As quartas de final devem acontecer já no próxima final de semana. A final está marcada para o dia 8 de março, em jogo único.

Luta contra rebaixamento terá mais jogos

As equipes que disputarão o quadrangular para definir os rebaixados também já estão definidas. Portuguesa, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Maricá jogarão entre si para decidir que vai cair para a Série A2.

No quadrangular, as equipes jogam todas contra si, em dois turnos, e os dois piores colocados serão rebaixados. Com isso, os times do quadrangular ainda terão seis jogos pela frente, enquanto as equipes classificadas para o mata-mata terão, no máximo, quatro, caso cheguem à final.