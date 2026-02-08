SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite deste domingo (8), pela sétima rodada do Paulistão, em Itaquera.
O gol da vitória palmeirense foi marcado pelo atacante Flaco López, aos 39 minutos do segundo tempo. Na comemoração, o argentino chutou a bandeira de escanteio, gerando uma confusão generalizada.
Com o resultado, o Verdão garantiu a classificação às quartas de final da competição estadual com uma rodada de antecedência.
Ainda no primeiro tempo, o Timão teve a grande chance de ir às redes, mas Memphis Depay perdeu um pênalti. O holandês chutou para fora. Antes, Andreas pereira ficou por alguns minutos raspando os pés na marca penal.
O Timão chega à última rodada precisando vencer o São Bernardo, fora de casa, para se garantir na próxima fase. O clube alvinegro terminou a rodada na quinta colocação.
Corinthians e Palmeiras agora viram a chave, pois no meio de semana entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Bragantino, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Verdão, visita o Internacional, em Porto Alegre, no mesmo dia, mas às 21h30 (de Brasília).
Lances importantes
Bem-vindo. Logo no primeiro minuto, o Corinthians já deixou claro que mandava na sua casa. Khellven vacilou, Memphis tomou a posse e serviu para Yuri que foi travado no momento na finalização.
Furou o pneu. A resposta do Palmeiras foi na base da bola parada. Andreas cobrou escanteio, a bola se ofereceu para Gustavo Gómez, que cruzou para Flaco López, que tentou a bicicleta, mas não acertou a bola.
Pra fora! Matheuzinho faz a inversão para Memphis, que cruza na cabeça de Yuri Alberto. O centroavante desviou e a bola passou a esquerda de Carlos Miguel.
Na rede pelo lado de fora. Enquanto todos esperavam o cruzamento, Andreas cobra falta direto e manda na rede, mas pelo lado de fora. De todo modo, assustou o Corinthians.
Que isso, Memphis. O holandês recebeu pelo lado direito e achou um passe de craque, entre dois palmeirenses, e encontrou Breno Bidon. O meia ajeitou, mas não pegou bem na bola e mandou para fora.
Escorregou. Na metade do primeiro tempo, o Corinthians teve a sua melhor chance com um pênalti perdido por Memphis Depay. A infração foi marcada após Carlos Miguel sair mal do gol e acertar a cabeça de Gustavo Henrique dentro da área. Na cobrança, porém, Memphis escorregou e finalizou para fora.
Malandreou. Pouco antes da cobrança da penalidade, enquanto os jogadores de Corinthians e Palmeiras cercavam o árbitro Raphael Claus, o meia Andreas Pereira ficou alguns minutos raspando a sola da chuteira na marca do pênalti. O escorregão de Memphis na cobrança foi na mesma região.
Defendeu Hugo. O Palmeiras foi o primeiro a chegar ao gol adversário no segundo tempo. Allan carregou com liberdade, finalizou de fora da área, mas Hugo Souza segurou firme e fez a defesa.
Carlos Miguel! O Palmeiras saiu jogando errado, Memphis aproveitou e arriscou de fora da área. Carlos Miguel caiu no canto direito e fez a defesa.
De novo, Carlos Miguel! Com espaço, Matheus Bidu encheu o pé de longa distância. Carlos Miguel voou na bola e fez uma grande defesa, evitando o gol corintiano.
Só da Corinthians. E a partir desse momento, o Corinthians alugou o campo do Palmeiras e, novamente, quase chegou ao gol. Memphis prendeu até encontrar Matheuzinho pela direita. O lateral chegou ao fundo, bateu cruzado, mas ninguém chegou para completar.
Terceira do Carlos Miguel. Ainda na blitz corintiana, Carlos Miguel trabalhou novamente. Memphis cobrou escanteio no segundo pau, Gabriel Paulista subiu mais que todo mundo e forçou o goleiro palmeirense a fazer grande defesa.
Resposta palmeirense. Ao Palmeiras, sobrou o contra-ataque. E ele foi quase mortal. Luighi puxou e encontrou para Flaco López que foi travado na finalização.
Em cima da linha. Na cobrança de escanteio, Andreas lançou no segundo pau, Murilo não pegou em cheio, e Luighi foi travado em cima da linha.
Errou. Em um vacilo de Matheuzinho, Luighi saiu na cara do gol, mas perdeu a chance ao ser travado pelo próprio lateral corintiano.
Gol e confusão. Quando o jogo parecia ficar no 0 a 0, o Palmeiras encontrou o gol da vitória. Maurício carrega, finaliza de fora da área, Hugo espalma e a bola sobra para Flaco escorar para o gol vazio. Na comemoração, o atacante palmeirense deu uma voadora na bandeira de escanteio, o que levou a uma confusão generalizada entre os atletas dos dois times.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 0 X 1 PALMEIRAS
Data e horário: 8 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Paulista (sétima rodada)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público total: 45.660 pessoas
Renda bruta: R$ 3.854.774.,00
Árbitro: Raphael Claus
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima
Árbitro de vídeo: Thiago Luis Scarascati
Cartões amarelos: Matheus Pereira e Breno Bidon (Corinthians); Andreas, Maurício e Flaco López (Palmeiras)
Cartão vermelho: Abel Ferreira (Palmeiras)
Gol: Flaco López, PAL (39'/2ºT)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Vitinho); Raniele, Matheus Pereira (Rodrigo Garro), André (Dieguinho) e Breno Bidon (Pedro Raul); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlos Freitas, Allan (Sosa), Andreas e Maurício; Flaco López (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.