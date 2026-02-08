SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Corinthians na Neo Química Arena na noite deste domingo (8), por 1 a 0, e garantiu a classificação para as oitavas de final do Campeonato Paulista.
Ao final da sétima e penúltima rodada da primeira fase do torneio, o Novorizontino lidera, com 16 pontos, e o time do Parque Antártica é o segundo colocado, com 15 pontos. O Corinthians está em quinto, com 11 pontos, atrás de Bragantino (13 pontos) e Portuguesa (12).
A partida foi marcada pelos usuais ânimos acirrados entre os arquirrivais e um pênalti desperdiçado por Memphis Depay.
Aos 33 do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, o goleiro palmeirense Carlos Miguel subiu para fazer a defesa e, na confusão, acertou um soco na cabeça de Gustavo Henrique. Depois de muito debate, o atacante holandês cobrou o pênalti, mas escorregou na hora de chutar e isolou a bola.
O primeiro tempo do dérbi foi equilibrado, com o Corinthians dominando mais a posse de bola, e o Palmeiras buscando explorar contra-ataques rápidos. Os donos da casa retornaram mais eficientes na segunda etapa e tiveram mais chances perigosas, obrigando Carlos Miguel a fazer várias defesas.
No que parecia ser a melhor oportunidade para o Palmeiras, Luigi, que entrou no segundo tempo no lugar de Vitor Roque, desarmou Matheuzinho aos 32 minutos e correu sozinho para encarar o goleiro Hugo Souza. O zagueiro corintiano, porém, se recuperou a tempo de devolver o desarme e evitar o gol do adversário.
Aos 38, Maurício construiu a jogada desde o meio-campo e chutou para o gol. Hugo Souza espalmou, e Flaco López matou o rebote, colocando o Palmeiras à frente. A comemoração causou confusão entre jogadores dos dois times, logo dissipada.
O time de Abel Ferreira --que anunciou no sábado a contratação de Jhon Arias, do Wolverhampton-ING-- vinha de derrota para o Botafogo-SP, por 1 a 0, no Estadual no domingo passado (1º), e goleada sobre o Vitória-BA, por 5 a 1, na quarta (4), pelo Brasileiro.
Já a equipe de Dorival Júnior chegou ao dérbi vindo de duas vitórias: bateu o Flamengo na Supercopa, por 2 a 0, no domingo (1º), e o Capivariano, por 3 a 0, na quinta (5), no Paulistão.
A transmissão da partida, à cargo da Federação Paulista de Futebol, contou com novos recursos, como a câmera do árbitro e drones.
O Palmeiras também saiu por cima no dérbi feminino, no sábado, com vitória nos pênaltis sobre as rivais na Supercopa Feminina.
Outros jogos da rodada
Com uma vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, o Santos foi a nove pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Já o São Paulo recebeu o Primavera no sábado e venceu por 2 a 1, entrando no G8.
No sábado, a derrota para a Portuguesa por 2 a 0 no Canindé decretou o rebaixamento da Ponte Preta, lanterna do campeonato, com apenas um ponto. O time de Campinas havia retornado ao Paulista A1 em 2024, após descenso em 2022.
Já o Velo Clube, 15º colocado, chegou a sonhar brevemente com deixar a zona de rebaixamento. Luiz Otávio colocou a equipe de Rio Claro na frente aos 44 minutos do segundo tempo, mas o Botafogo-SP igualou nos acréscimos, com gol de Fernando aos 51 minutos. O time rio-clarense ainda pode escapar da degola na última rodada.
No próximo domingo (15), todos os times voltam a campo em rodada simultânea, às 20h30, para definir a classificação final da primeira fase do torneio.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 0 X 1 PALMEIRAS
Data e horário: 8 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Paulista (sétima rodada)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público total: 45.660 pessoas
Renda bruta: R$ 3.854.774.,00
Árbitro: Raphael Claus
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima
Árbitro de vídeo: Thiago Luis Scarascati
Cartões amarelos: Matheus Pereira e Breno Bidon (Corinthians); Andreas, Maurício e Flaco López (Palmeiras)
Cartão vermelho: Abel Ferreira (Palmeiras)
Gol: Flaco López, PAL (39'/2ºT)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Vitinho); Raniele, Matheus Pereira (Rodrigo Garro), André (Dieguinho) e Breno Bidon (Pedro Raul); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlos Freitas, Allan (Sosa), Andreas e Maurício; Flaco López (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.