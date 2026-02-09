SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Seattle Seahawks conquistou neste domingo (8) o seu segundo título do Super Bowl após vencer o New England Patriots por 29 a 13 no Levi's Stadium, em São Francisco, com grande atuação de sua linha de defesa.

Os Patriots tiveram muita dificuldade com a defesa do time da costa oeste. No primeiro tempo, o time de Massachusets não passou de 60 jardas e no segundo tempo, sofreu com interceptações com dois fumbles, que resultaram em touchdown para os Seahawks.

Com a vitória, o time de Seattle deu o troco da derrota no Super Bowl XLIX em 2015 quando foi derrotado por 28 a 24 para os Patriots.

O jogo

Na sua primeira campanha no jogo, os Seahawks conseguiram pontuar com um um field goal. Já nas campanhas do Patriots, o time de Seattle fez um bom trabalho defensivo e forçou o punt dos adversários. Assim, o primeiro quarto acabou em 3 a 0 para os Seahawks.

No começo do segundo quarto, Kenneth Walker avançou mais de 30 jardas e colocou o Seattle no campo de ataque e logo depois, chegou na linha de 18 jardas. A campanha fechou em mais um field goal e uma posse de bola de vantagem para os Seahawks.

No último lance do segundo período, o Seattle chegou muito perto de conseguir um touchdown, mas o passe foi desviado na linha de uma jarda e o time acabou fazendo o field goal, indo para o intervalo vencendo por 9 a 0.

Bad Bunny cumpriu as expectativas e fez um show exaltando a América Latina. Com direito a participação de Lady Gaga cantando "Die With a Smile" em um ritmo mais latino, o show ainda teve a participação de outras celebridades como Pedro Pascal e Ricky Martin.

O final foi apoteótico, com o cantor citando todos os países que fazem parte das Américas, deixando EUA e Canadá no final, enquanto atrás dele, pessoas com as bandeiras dos países citados se reuniam. No telão, estava escrita a frase "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor".

2º tempo

Assim como no começo do jogo, os Seahawks conseguiram um filed goal na sua primeira campanha no segundo tempo. O terceiro período foi das defesas. Nos últimos segundos, Seattle conseguiu um fumble e recuperou a posse de bola no campo de ataque para o começo do quarto e decisivo período.

O que começou com uma recuperada de bola, terminou em touchdown. Sam Darnold fez um lançamento de 26 jardas para A.J Barnes que fez a recepção e aumentou a vantagem para 19 a 0 com o ponto extra.

Restando 12 minutos para o fim de jogo, os Patritos conseguiram passar do meio do campo e em lançamento de 43 jardas, Holins conseguiu ficar com a bola e fez o primeiro touchdown do time no jogo. Com o ponto extra, diminuiu o placar para 19 a 7.

Faltando pouco mais de quatro minutos, a defesa de Seattle se mostrou mais uma vez, conseguiu um fumble e Uchenna Nwosu correu 45 jardas para a end zone e praticamente deu tons finais ao jogo. Faltando pouco mais de dois minutos, os Patriots diminuíram para 29 a 13, o que não estragou a festa adversária.