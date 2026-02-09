SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No que muitos consideram o segundo evento mais importante da noite --depois do show do intervalo protagonizado pelo músico Bad Bunny--, os Seattle Seahawks derrotaram os New England Patriots no Super Bowl 60, a grande final da temporada da NFL (associação nacional de futebol americano), no Levi Stadium, em Santa Clara (Califórnia).

Com um placar de 29 a 13, os Seahawks confirmaram seu favoritismo e conseguiram uma aguardada revanche --em 2015, a equipe de Seattle perdeu dos Patriots no último lance do Super Bowl 49.

Com a vitória deste domingo (8), madrugada de segunda (9) no horário de Brasília, os Seahawks conquistam o segundo Super Bowl de sua história, graças ao trabalho de seu quarterback Sam Darnold e do sólido trabalho defensivo.

Do outro lado, mesmo com a derrota ,os Patriots encerram o ano muito além do que o esperado. Após uma temporada desastrosa no ano passado, com apenas quatro vitórias, o time seis vezes campeão do Super Bowl precisou passar por um acelerado processo de reconstrução.