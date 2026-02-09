SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois dos principais jogadores do São Paulo, Lucas Moura e Jonathan Calleri têm contrato até o fim da temporada e, até o momento, ainda não foram procurados pela diretoria para discutir renovação.

A dupla foi decisiva na vitória de virada do Tricolor sobre o Primavera, neste sábado, pelo Campeonato Paulista. Lucas marcou o gol de empate, enquanto Calleri converteu o pênalti que garantiu o triunfo por 2 a 1 no Morumbis.

'AINDA É CEDO', DIZ LUCAS

Para Lucas, o tema da renovação é tratado com naturalidade e visto como algo prematuro. Ídolo do clube, o meia-atacante afirmou que prefere focar em aproveitar o último ano de contrato e contribuir dentro de campo, sem antecipar discussões sobre o futuro.

"É muito cedo ainda. É meu último ano de contrato, meu principal objetivo é desfrutar da melhor maneira. Não quero nem falar nisso. Todo mundo sabe que o São Paulo é o clube que eu amo. Quero dar o meu melhor para que seja uma temporada especial, em que eu possa escrever mais uma página bonita na história do São Paulo", disse Lucas.

Mesmo sem pressa para tratar do assunto, o jogador deixou claro que se sente em boas condições físicas e com motivação para seguir atuando em alto nível. Aos 33 anos, ele reforçou o vínculo com o clube e indicou o desejo de permanecer por, pelo menos, mais uma temporada.

"A ideia é continuar assim. Tenho mais alguns aninhos para desfrutar do futebol, tenho lenha para queimar. É o último ano de contrato com o São Paulo e meu objetivo é aproveitar isso. Desfrutar cada treino, cada jogo e poder fechar com chave de ouro. O objetivo é conquistar um título", disse Lucas.

Após uma temporada marcada por oscilações, sobretudo em razão de problemas físicos, Lucas vive momento de retomada. O atleta vem acumulando atuações consecutivas e sendo mais participativo. Contra o Primavera, marcou seu primeiro gol na temporada. No jogo anterior, diante do Santos, pelo Brasileirão, havia dado a assistência para o gol de empate de Calleri, na Vila Belmiro.

Eu estava buscando isso. Estou muito feliz, tenho trabalhado bastante. A luta começou em março, quando me machuquei contra o Palmeiras. Eram dois ou três períodos de tratamento por dia para tentar voltar a jogar sem dor, e finalmente consegui. Agora é continuar batalhando e dando o meu melhor para ajudar o time.

Calleri vive situação semelhante à de Lucas. Destaque do São Paulo nas últimas temporadas, o atacante argentino também tem vínculo até o fim do ano e ainda não iniciou conversas para renovação.

Assim como o companheiro, ele adota um discurso tranquilo. Recuperado de uma grave lesão no joelho que o afastou por nove meses, Calleri afirma que o foco está em readquirir a melhor forma física e ajudar o time, deixando qualquer definição contratual para o fim da temporada.

"Isso fica para a diretoria. Tenho que fazer o meu, me colocar à disposição do treinador o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols pelo São Paulo, que é o que eu mais quero. Depois, sobre o ano que vem, vamos repensar e conversar com a diretoria para ver o que eles querem e o que eu quero também", disse Calleri.

Contra o Primavera, Calleri marcou o gol da vitória cobrando pênalti. Na partida anterior, havia sido o autor do gol são-paulino no empate por 1 a 1 com o Santos, pelo Brasileirão, novamente após assistência de Lucas.

LUCIANO É PRIORIDADE

O UOL apurou que o São Paulo tem a intenção de renovar os contratos de Lucas e Calleri, mas, neste momento, a prioridade da diretoria é a extensão do vínculo de Luciano.

Internamente, a avaliação é de que a negociação com o camisa 10 é mais complexa, o que levou o clube a tentar resolver essa situação antes de avançar nas conversas com Lucas e Calleri.

No entendimento da cúpula tricolor, os casos do meia-atacante e do centroavante tendem a ser mais simples de encaminhar, sobretudo pela relação consolidada que ambos mantêm com o São Paulo.