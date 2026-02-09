SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assim como no futebol, as saídas do meio de temporada também acontecem no NBB e alguns times acabaram sentindo os reflexos.

Times como o Botafogo, perdeu um de seus destaques para o Fluminense, rival que começará a sua jornada em busca do NBB ainda esse mês na Liga Ouro. Porém, outros times sofreram com saídas relacionadas ao extraquadra.

O pivô Alcassa começou bem a temporada pelo Botafogo. Logo na estreia, ele fez 22 pontos contra o Fortaleza e chegou aos dois dígitos de pontos em alguns jogos, tendo aproveitamento superior a 60%. O Fluminense começou a montar seu elenco para a Liga Ouro e contratou o pivô de 2,11m para o seu plantel.

Outro carioca que sentiu as mudanças foi o Vasco. No caso do time de São Januário, o técnico que mudou de ares. Querido da torcida, Léo Figueiró aceitou a proposta da CBB (Confederação Brasileira de Basquete) e ficou exclusivo da entidade sendo coordenador das seleções de base feminina e auxiliar da principal feminina.

O Fortaleza Basquete Cearense acabou perdendo dois dos seus principais destaques na temporada. O norte-americano Gohlke e o australiano Alex Mudronja saíram na última semana do time. Gohlke fez 21 pontos contra o Franca e tinha nove pontos de média por partida. Ele oscilou durante a temporada, tendo jogos com pontuação grande e zerando em três jogos. Já Mudronja fez 28 pontos em janeiro contra o Botafogo e 31 contra o Rio Claro, tendo 19 de média em sete jogos.

A equipe tricolor cearense admitiu em dezembro, problemas relacionados a dívidas com os jogadores e outros funcionários do basquete e isso foi apontado de maneira extraoficial como uma das razões para a saída dos dois atletas.