SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na coletiva após a vitória do Santos sobre o Noroeste, o técnico Juan Pablo Vojvoda disse que Neymar está pronto para voltar - o que deve acontecer na última rodada da 1ª fase do Paulistão.

Na Vila Belmiro, diante do Velo Clube, Neymar tem um jogo decisivo em seu objetivo de chegar à Copa do Mundo, podendo aumentar a própria vitrine para ser visto por Ancelotti, que volta a convocar a seleção em março para os amistosos contra a França e a Croácia.

Se o Santos perder ou empatar e não avançar às quartas de final do Paulistão, o camisa 10 terá apenas mais dois jogos para convencer Ancelotti a chamá-lo para a próxima convocação da seleção brasileira. O Santos enfrenta Vasco e Mirassol antes da convocação.

Caso o Santos vença e jogue as quartas de final, Neymar pode chegar a até quatros jogos extras - seriam um nas quartas, um na semi e dois na final do Paulistão. No caso de chegar à decisão, um hipotético título estadual também contaria muito a favor de Neymar.

Apesar de estar pronto, segundo Vojvoda, o Santos adota cautela para ter o melhor Neymar em campo. Na próxima rodada do Brasileiro, na grama sintética da Arena da Baixada, contra o Athletico Paranaense, o camisa 10 deve ser poupado.

A convocação de Ancelotti em março é a última antes da lista final da Copa, que será divulgada em maio. Nos bastidores, já se sabe que Neymar não é prioridade para o treinador italiano.

A última semana foi marcada por um desgaste na relação com a CBF fora de campo. Os "parças" de Neymar reagiram ao fato de a entidade não mencionar o aniversário do camisa 10 santista nas redes sociais oficiais.