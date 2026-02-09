SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Seattle Seahawks venceu o New England Patriots por 29 a 13, neste domingo (08), e conquistou o seu segundo título na história do Super Bowl. A equipe subiu na lista de campeões da NFL e evitou um feito do rival.

Os Seahawks voltaram a conquistar o título após 12 anos. A franquia havia vencido o Super Bowl 48, em 2014, ao vencer o Denver Broncos por 43 a 8.

A equipe se juntou a outras seis franquias que também conquistaram o Super Bowl duas vezes. São elas: Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles.

O título teve um gosto ainda mais especial. Em 2015, os Seahawks chegaram ao Super Bowl, mas perderam justamente para o New England Patriots, em jogo dramático.

Aos Patriots, fica a frustração de não bater um recorde. A franquia tem seis títulos do Super Bowl e é a maior vencedora ao lado do Pittsburgh Steelers. Uma conquista neste domingo (08) teria isolado o time de New England no topo da lista de maiores vencedores.

CAMPEÕES DO SUPER BOWL

6 títulos

New England Patriots

Pittsburgh Steelers

5 títulos

San Francisco 49ers

Dallas Cowboys

Baltimore Ravens

Tampa Bay Buccaneers

Los Angeles Rams

Philadelphia Eagles

1 título

New York Jets

Chicago Bears

New Orleans Saints