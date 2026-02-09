SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira afirmou que ainda não sabe quando poderá contar com o atacante Paulinho.
Gostaria muito, mas não sei responder [quando Paulinho volta]. Não tenho informações suficientes para poder responder isso. Todo mundo sabe da qualidade dele, mas desde que foi contratado, contei com ele em um mês. Deu para perceber, em 15 minutos, o que ele pode nos dar. Temos que ter paciência", disse Abel Ferreira.
Paulinho não joga desde a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e está inscrito no Paulistão. O camisa 10 se recupera da segunda cirurgia na perna direita.
O atacante deve voltar em maio e "jogar em alto nível" após a Copa do Mundo, informou PVC, colunista do UOL.
O Palmeiras trabalha o retorno do camisa 10 com cautela, mesmo com a "excelente evolução". Pedro Pontin, chefe do departamento médico alviverde detalhou, em dezembro do ano passado, o processo de recuperação do jogador.
Sem Paulinho, o Alviverde volta a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Internacional. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão.