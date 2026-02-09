SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A maioria dos Estaduais pelo Brasil entrou em sua reta decisiva, e o UOL mostra como está a situação dos principais deles.

PAULISTA

O Campeonato Paulista vai para a última rodada da primeira fase. O líder é uma surpresa: o Novorizontino soma 16 pontos e é quem puxa a fila após sete rodadas disputadas. Palmeiras, Bragantino e Portuguesa também já estão classificados ao mata-mata.

nesta segunda-feira (09), Corinthians, Guarani, Botafogo-SP e São Paulo também garantiriam vaga nas quartas de final. O Tricolor chegou a conviver com o drama da queda, mas venceu na rodada do final de semana, chutou para longe o risco e entrou no G8.

Quem pode ficar fora do mata-mata é o Santos. Atual 10° colocado, o Peixe precisa vencer o Velo Clube na última rodada e contar com tropeços de ao menos dois dos seguintes times: Corinthians, Guarani, Botafogo-SP, São Paulo e Capivariano. Até o último final de semana, o risco de queda era real. O Mirassol é outro time da Série A que ficaria fora das quartas se a 1ª fase acabasse nesta segunda-feira (09).

Na parte inferior da tabela, a Ponte Preta já está rebaixada. O Velo Clube é o outro time que aparece no Z2 faltando uma rodada para o fim. Noroeste e Primavera também correm risco.

CARIOCA

A primeira fase chegou ao fim neste domingo (08). Com 15 pontos, o Fluminense teve a melhor campanha e conquistou o título da Taça Guanabara. Além do Flu, Flamengo, Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Bangu, Madureira e Boavista se garantiram nas quartas de final do Estadual.

Flamengo e Vasco chegaram à última rodada podendo ir para o quadrangular contra a queda. Mas nada disso aconteceu, uma vez que o Fla fez 7 a 1 no Sampaio Corrêa-RJ e se garantiu nas quartas junto com o rival.

As quartas de final terão um clássico. Botafogo e Flamengo vão se enfrentar em jogo único com mando do Glorioso. Os outros jogos são: Fluminense x Bangu, Vasco x Volta Redonda e Madureira x Boavista.

Ninguém está rebaixado ainda. Portuguesa-RJ, Maricá, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa-RJ jogarão o quadrangular contra a queda para definir. O pior time após as seis rodadas cai.

MINEIRO

A última rodada da primeira fase será disputada no próximo final de semana. Neste momento, Cruzeiro, América-MG, URT e North estariam classificados para as semifinais.

O Atlético-MG vive drama. No Estadual, o líder de cada chave e o melhor segundo colocado avançam às semifinais. O Galo é o vice-líder do seu grupo ? atrás da URT ?, tem 11 pontos, e também leva a pior entre os segundos colocados: o North tem a mesma pontuação, mas conta com uma vitória a mais [3 a 2]. Na rodada final, o time de Jorge Sampaoli precisará vencer o Itabirito fora de casa e torcer por tropeços de North e Tombense para não depender de nenhum critério de desempate.

O Cruzeiro respirou nesta rodada. A Raposa também era a segunda colocada da sua chave, atrás do North, mas venceu o América-MG e contou com uma derrota do rival para assumir a ponta do grupo e depender apenas de si na rodada final.

Ainda não há um rebaixado. Os dois piores entre os lanternas de cada chave caem. Neste momento, Athletic Club e Betim somam seis pontos e estão caindo. Democrata GV, Itabirito e Uberlândia correm risco.

GAÚCHO

As quartas de final já estão rolando no Campeonato Gaúcho. Internacional, Grêmio e Ypiranga derrotaram São Luiz, Novo Hamburgo e Caxias, respectivamente, e já estão garantidos na semi. Juventude e São José definem, nesta segunda-feira (09), o último classificado.

Os confrontos da semifinal ainda não estão definidos. O cruzamento é definido com base nas campanhas dos times que avançam. O melhor classificado pega o 4°, e o 2° encara o 3°.

Enquanto isso, quatro times lutam contra o rebaixamento. Inter de Santa Maria, Monsoon, Avenida e Guarany de Bagé disputam o quadrangular contra a queda. Caem os dois piores após seis rodadas disputadas.

BAIANO

O Baiano está na sétima rodada da primeira fase. O Bahia lidera a primeira fase com folga ? são 19 pontos somados, oito a mais que o Jequié, atual vice-líder. O Vitória é o terceiro colocado, com 10 unidades somadas. O G4 é completado pelo Porto-BA.

Os quatro primeiros avançam às semifinais. O líder enfrentará o quarto colocado, e o segundo terá o terceiro pela frente. Os confrontos serão definidos após a disputa das nove rodadas da primeira fase.

A luta contra a queda ainda está aberta. Quem vive drama maior é o Atlético-BA, que tem só dois pontos somados até aqui. O Bahia de Feira, com seis, é o outro time que aparece no Z2.

PARANAENSE

As semifinais estão definidas no Campeonato Paranaense. O Athletico vai encarar o Londrina, enquanto o Coritiba terá o Operário-PR pela frente. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. Ambos os duelos envolvem um time de Série A contra um de Série B.

Um dos rebaixados já está definido. O Galo Maringá perdeu os dois jogos para o Maringá no "torneio da morte" e teve sua queda decretada. O outro rebaixado sairá de FC Cascavel x Andraus. O FC Cascavel está em vantagem, uma vez que venceu o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa. O segundo duelo ocorre na quarta-feira.

PERNAMBUCANO

As semifinais do Campeonato Pernambucano estão definidas. Náutico x Santa Cruz e Sport x Retrô são os jogos que definirão os finalistas. Os duelos ocorrem em formato de ida e volta.

Sport e Náutico já estavam garantidos na semifinal por terem sido os dois melhores da primeira fase. Santa Cruz e Retrô eliminaram Decisão e Maguary, respectivamente, e conseguiram suas vagas.

O rebaixado foi conhecido ao término da primeira fase. O Jaguar caiu após somar só três pontos ao longo das sete rodadas.

CATARINENSE

O Estadual de Santa Catarina também está na fase semifinal. A Chapecoense vai encarar o Brusque, enquanto o Camboriú vai duelar contra o Barra pela outra vaga na decisão. Os duelos ocorrem em formato de ida e volta.

Tradicionais no futebol catarinense, Avaí e Criciúma caíram nas quartas de final. Eles foram eliminados por Camboriú e Chapecoense, respectivamente.

Figueirense e Joinville lutam contra a queda. A dupla disputa o quadrangular do rebaixamento junto com Marcílio Dias e Carlos Renaux. O Figueira lidera o torneio com quatro pontos. Os três piores são rebaixados após a disputa das seis rodadas.

CEARENSE

Mais um Estadual que está com as semifinais definidas. O Fortaleza vai encarar o Ferroviário, e o Ceará tem o Floresta pela frente. Os jogos são em formato de ida e volta.

Quatro times lutam contra o rebaixamento. Maranguape, Quixadá, Tirol e Maracanã disputam o quadrangular que vai definir os dois rebaixados. A decisão será nesta segunda-feira (09), com a realização da terceira rodada. Neste momento, Tirol e Maracanã estão sendo rebaixados.

GOIANO

As quartas de final começam neste meio de semana. Goiás x CRAC, Vila Nova x Anápolis, Atlético-GO x Abecat e Jataiense x Anapolina são os jogos. Todos ocorrem em formato de ida e volta. As equipes foram as oito melhores na primeira fase e tiveram os confrontos definidos com base em suas posições.

Já há um rebaixado. O Inhumas somou só dois pontos, ficou em último na primeira fase e caiu. O outro rebaixado será definido em um playoff disputado entre Aparecidense e Centro Oeste, em jogos de ida e volta.