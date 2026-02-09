SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista brasileiro Alejo Muniz, 35, anunciou nesta segunda-feira (09) que se aposentará do surfe competitivo profissional no final da temporada 2026.

Tenho muito orgulho de ter feito parte da Brazilian Storm. Minha marca não foi baseada apenas em resultados ou performance, mas em disciplina, comprometimento e profissionalismo. Esse é o exemplo que eu gostaria de deixar, inclusive para o meu filho: nunca desistir, ser profissional e manter a disciplina. Alejo Muniz

Alejo disputará a "primeira divisão" do surfe mundial e quer viver intensamente sua despedida: "Quero aproveitar meu último ano no CT da melhor forma possível, ser o mais profissional que eu puder", afirmou.

O surfista também revelou alguns planos para o futuro: "quero viajar em surf trips, ir a lugares onde nunca consegui competir e, talvez, passar tudo o que aprendi para a próxima geração. Eu sei o quanto é importante ter alguém ao lado do atleta", contou.

Alejo nasceu na Argentina, mas resolveu defender o Brasil e ajudou Gabriel Medina a levar o primeiro título mundial. Em 2014, Muniz foi o responsável por eliminar Kelly Slater e Mick Fanning na etapa de Pipeline, no Havaí, e deixar o caminho livre para o compatriota.

Alejo Muniz estreou no CT em 2011, ficou entre os melhores do mundo por cinco ano e perdeu espaço após sequência de lesões. O brasileiro perdeu a vaga na elite em 2017, passou por cirurgias nos dois joelhos e só recuperou espaço no ano passado.