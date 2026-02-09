RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado no apagar das luzes ao mata-mata do Campeonato Estadual, o Flamengo agora terá uma maratona de sete jogos em até 27 dias, e apesar de querer o tri carioca, priorizará o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana.

O clássico pelas quartas de final do Estadual, contra o Botafogo, acontecerá neste domingo de Carnaval, no estádio Nilton Santos. O Rubro-Negro utilizará o elenco principal, mas jogadores que, eventualmente, estiverem desgastados fisicamente, serão poupados.

Isso porque nesta terça-feira (10) o Flamengo enfrenta o Vitória, em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro. Já em 19 de fevereiro, quatro dias após o confronto com o Alvinegro, o time do técnico Filipe Luís encara o Lanús, em Buenos Aires, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

No 7 a 1 do último sábado sobre o Sampaio Corrêa, por exemplo, mesmo precisando vencer o Flamengo poupou cinco jogadores: Arrascaeta, Alex Sandro, Rossi, Varela e Léo Ortiz.

Todos os jogos são difíceis. Nunca, jamais num campeonato nacional, você vai achando que vai ser um jogo fácil. Sabemos da dificuldade que é jogador no estádio do Vitória, no Barradão. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o time do Vitória. A partir da nesta terça-feira (10) começarei a estudar com tranquilidade o time da Vitória para prepara melhor possível o jogo da terça-feira para que a gente volte a vencer no Campeonato BrasileiroFilipe Luís, técnico do Flamengo

FERJ EXIGE AO MENOS SETE JOGADORES 'SABIDAMENTE TITULARES'

Em resolução encaminhada aos clubes na semana passada, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) reforçou a obrigatoriedade de relacionar os elencos principais com a ressalva de que é necessário escalar sete jogadores "sabidamente titulares".

Caso uma agremiação descumpra a ordem, estará sob pena de perda de cota de participação. No caso do Flamengo, ela é de R$ 10 milhões.

FLAMENGO EVITOU MAIS DUAS DATAS

A classificação no Campeonato Carioca evitou que o Flamengo ganhasse mais duas datas em seu já inflado calendário. Isso porque, caso fosse eliminado, o Rubro-Negro teria que disputar o quadrangular contra o rebaixamento que prevê seis rodadas.

Agora, atuará no máximo quatro caso chegue à final do Estadual ou da Taça Rio, torneio este que reunirá os eliminados nas quartas de final.

VEJA O CALENDÁRIO DO FLA NOS PRÓXIMOS 26 OU 27 DIAS

10/02: Vitória (Campeonato Brasileiro, em Salvador-BA)

15/02: Botafogo (quartas de final do Carioca, no Nilton Santos-RJ)

19/02: Lanús (jogo de ida da final da Recopa, em Buenos Aires-ARG)

22/02: 1º jogo da semifinal do Carioca ou da Taça Rio

26/02: Lanús (jogo de volta da final da Recopa, no Maracanã-RJ)

01/03: 2º jogo semifinal do Carioca ou da Taça Rio

07 ou 08/03: final do Carioca ou da Taça Rio