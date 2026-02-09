(UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia segue sem vencer em chaves principais este ano. A número 1 do Brasil e 67 do mundo voltou a perder nesta segunda-feira (9), desta vez na primeira rodada do WTA 1000 de Doha. A paulista de 29 anos levou um pneu (6/0) no primeiro set e acabou eliminada do torneio pela indonésia Janice Tjen (23 anos, #46 do ranking) por 6/0 e 6/1.
Foi a quarta derrota de Bia na estreia em quatro chaves principais disputadas nesta temporada. Antes, a brasileira caiu diante de Victoria Mboko (#17 na ocasião) no WTA 500 de Adelaide; Yulia Putintseva (#94) no Australian Open; e Dayana Yastremska (#43) no WTA 500 de Abu Dhabi. Ela também perdeu seu último jogo em 2025 - na segunda rodada do WTA 500 de Seul, diante de Ella Seidel (#105).
Em Doha, a brasileira só conseguiu entrar na chave principal graças a desistências. Bia disputou o qualifying e venceu na primeira fase, por 6/0 e 6/0, a convidada local Mubaraka Al Naimi, que não tem ranking. Na segunda rodada, contudo, a paulista tombou diante da russa Anastasia Zakharova (#105).
COMO ACONTECEU
Bia começou a partida de maneira extremamente conservadora, trocando bolas sem agressividade, sem tomar a iniciativa nos pontos. Assim, Tjen tinha a possibilidade de escolher com calma quando atacar, e foi isso que a indonésia fez consistentemente. Sem correr riscos exagerados, Tjen mandou na parcial, quebrando o saque de Bia três vezes e fechando o set em 6/0.
A dinâmica do jogo mudou pouco no segundo set. Bia até atacou mais aqui e ali, mas com pouca frequência. Tjen seguiu com as rédeas do duelo, fazendo o que queria em quadra. Assim, voltou a abrir vantagem, impondo 3/0 no placar. Bia saiu do zero no décimo game, quando foi à rede e confirmou seu saque com um voleio vencedor. A brasileira até ameaçou quebrar o saque de Tjen no game seguinte, deixando o placar em 0/30, mas errou três devoluções seguidas. Foi seu último suspiro. Depois de cometer duas duplas faltas no sexto game, Bia perdeu o saque outra vez. A oponente, então, confirmou seu serviço e fechou o jogo.