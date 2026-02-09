SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nenê do Posto, diretor estatuário da base do Corinthians, pediu demissão e deixou o cargo nesta segunda-feira (09). Procurado pela reportagem, o clube ainda não confirma a saída.

A contratação de Ricardo Drubscky após a saída de Robson Zimerman como coordenador da base foi a gota d'água. O UOL apurou que o diretor estava escanteado no clube.

Nenê tinha divergências sobre algumas decisões tomadas, mas tinha voz pouco ativa nos bastidores. Ele nem sequer vinha sendo consultado em conversas sobre chegadas de profissionais ou jogadores.

Nenê também demonstrou forte incômodo com divergências internas e a perda de influência no campo político do clube. Diretor estatutário, ele se sentiu esvaziado ao perceber que decisões relacionadas às categorias de base passaram a ser tomadas sob maior influência de outros conselheiros ?antigos aliados? do que dele próprio, mesmo sendo o responsável direto pela pasta.

Outro fator que gerou insatisfação foi a falta de comunicação direta com o presidente Osmar Stábile. Segundo apuração, Nenê teve dificuldade de acesso ao mandatário corintiano e nem sequer conseguiu contato com ele no momento em que foi informado sobre seu desligamento do cargo.

Nenê do Posto estava no cargo desde junho do ano passado. Ele assumiu o posto assim que Osmar Stábile se tornou presidente, com o afastamento de Augusto Melo.