RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O choro do youtuber e boxeador Jake Paul na arquibancada tinha motivo: a holandesa Jutta Leerdam, noiva dele, havia acabado conquistar a medalha de ouro nos 1000 m da patinação em velocidade dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina.

O recorde olímpico, com a marca de 1min12s31, aconteceu após a atleta ser alvo de críticas pelo estilo de vida.

Acabamos de testemunhar um dos momentos esportivos mais importantes de sempre. Palavras não conseguem descrever o quanto estou orgulhoso de ti.Jake Paul, no Instagram

Nascida em Gravenzande, em 30 de dezembro de 1998, Jutta Leerdam começou na patinação de velocidade aos 11 anos, após passagem pelo hóquei. O nome dela é em homenagem a Jutta Müller, alemã campeã mundial de windsurfe, modalidade da qual o pai dela é entusiasta.

A patinadora, que foi campeã mundial júnior em 2017, está na segunda participação olímpica, após atuar em Pequim-2022 ? conquistou a prata nos 1000 m. Após bater na trave, alcançou o topo do pódio na edição de 2026. "Campeã olímpica dos 1000 metros! Não consigo acreditar! Me belisque" publicou ela, no Instagram

Leerdam, que tem sete títulos de mundial e é seis vezes campeã europeia, desembarcou na Itália como uma das postulantes ao título, o que se concretizou.

Eu simplesmente mantenho o foco. Concentro-me no que pode ser melhorado e também no que está indo muito bem, e tento não falhar mais, haha. Mantenho a mente positiva e continuo trabalhando para ser a melhor versão de mim mesma nas Olimpíadas e, com sorte, inspirar muitas crianças.Leerdam ao site "Olympics", em entrevista publicada antes dos Jogos

RELAÇÃO COM JAKE PAUL

Leerdam é noiva do youtuber e boxeador americano Jake Paul. Eles se conheceram após Paul enviar uma mensagem através do Instagram para convidá-la a participar do podcast dele.

O relacionamento se tornou público em abril de 2023, com uma postagem em rede social. O casal ficou noivo em março do ano passado e vive um relacionamento à distância, e ele envia vários vídeos para Jutta todos os dias. "Mando de três a cinco vídeos para ela poder se sentir parte de tudo", contou em 2023.

A patinadora também atua como modelo e faz constantes publicações nas redes sociais, onde tem mais de cinco milhões de seguidores. Ela ainda é dona de uma escola de patinação para crianças.

"Há tantas coisas incríveis. Trabalho com as marcas dos meus sonhos, meus patins estão indo muito bem e estou muito focada e determinada. Quando você ganha, é a melhor sensação do mundo. Meu noivo é o melhor, minha família é incrível e eu sou muito sortuda", apontou, ao "Olympics".

'COMPORTAMENTO DE DIVA'

Antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, Jutta Leerdam recebeu críticas pelo estilo de vida que adotou.

A atleta, por exemplo, não acompanhou a delegação holandesa na ida para a Itália e foi à sede das Olimpíadas em um jato particular. Além disso, optou por não participar da Cerimônia de Abertura.