SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera foram eliminadas nesta terça-feira (10) na fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country, nas Olimpíadas de Inverno de Milão e Cortina, na Itália.

Elas não conseguiram chegar entre as 30 atletas mais rápidas no percurso de 1,5 km -o que era necessário para avançar às quartas de final.

Eduarda Ribera conquistou a 73ª posição, com 4min17s05; Bruna Moura terminou a prova em 76º lugar, com 4min22s07.

Na disputa masculina, Manex Silva ficou em 48º lugar, com 3min25s48, o melhor resultado da história do país para a modalidade, mas também foi eliminado.

A competição masculina tinha 95 atletas e apenas os 30 primeiros mais rápidos no percurso foram classificados.

Foi a estreia do Brasil nos Jogos de Inverno, realizadas de 6 a 22 de fevereiro. O país tem a maior delegação de sua trajetória: são 14 atletas, além de um reserva do bobsled.

Apesar de não conseguir a classificação, Bruna ficou muito emocionada com a participação na prova. Ela chorou durante entrevista a TV Globo e comemorou o fato de ser uma atleta olímpica.

Em janeiro de 2022, a atleta sofreu um grave acidente de carro na Itália, a caminho do aeroporto para embarcar para sua primeira Olimpíada, em Pequim. Teve oito fraturas e lesões que a deixaram dois meses sem andar e exigiram um ano e meio de fisioterapia.