SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Palmeiras vive dias de ansiedade para ver Jhon Arias em campo, mas o meia colombiano que foi anunciado no fim de semana será desfalque da equipe nos próximos jogos.

O UOL apurou que Arias só deve chegar ao Brasil no fim da semana ou no início da próxima. O jogador está resolvendo problemas burocráticos para fazer sua mudança da Inglaterra.

Existe uma boa chance de que o primeiro jogo do colombiano seja justamente contra o Fluminense, clube onde é ídolo e disputou a contratação com o Alviverde. O jogador estava jogando normalmente na Inglaterra, e o Palmeiras já vai recebê-lo com condições de jogo.

O Palmeiras enfrenta o Inter na quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. E no domingo, às 20h30, pega o Guarani, pelo Paulistão, na Arena Barueri -Abel deve escalar um time alternativo.

Após essa sequência, o Palmeiras só volta a campo no dia 25, contra o Flu, em Barueri. Arias estará ambientado e já com alguns treinos com seus companheiros e Abel Ferreira.

Arias assinou com o Palmeiras até dezembro de 2029 (contrato de quatro temporadas). Ele custou 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual), e o pagamento será realizado em quatro parcelas anuais.

O Fluminense tentou, sem sucesso, repatriar o jogador. O clube carioca, que tinha preferência estabelecida em contrato diante de um retorno do atleta ao Brasil, até enviou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões na cotação atual), mas ela foi prontamente recusada.

Arias é apenas o segundo reforço do Palmeiras para 2026. Após Marlon Freitas, a direção do Palmeiras manteve o mesmo perfil: jogador experiente e com passado vitorioso.

Pelo Fluminense, ele somou 230 jogos, 47 gols e deu 55 assistências. O atleta conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024, e dois bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023